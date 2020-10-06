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https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html
В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза"
В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза", в котором рассказывается об одном дне из жизни врача и благотворителя Елизаветы Глинки. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:41
2020-10-06T17:41
культура
алексей агранович
новости культуры
чулпан хаматова
елизавета глинка
константин хабенский
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S7VYhc5hUNI&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> второй трейлер фильма "Доктор Лиза", в котором рассказывается об одном дне из жизни врача и благотворителя Елизаветы Глинки.В ролике показаны фрагменты картины, где она помогает бездомным, нелегально добывает морфин в качестве обезболивающего для умирающего от рака ребенка, разбирается с правоохранительными органами и объясняет домашним, что никак не может провести этот день с ними, несмотря на семейный праздник. В фильме режиссера Оксаны Карас снимались: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Сергей Сосновский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.Премьера в кинотеатрах запланирована на 22 октября 2020 года.
https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html
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алексей агранович, новости культуры, чулпан хаматова, елизавета глинка, константин хабенский

В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза"

17:41 06.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза", в котором рассказывается об одном дне из жизни врача и благотворителя Елизаветы Глинки.
В ролике показаны фрагменты картины, где она помогает бездомным, нелегально добывает морфин в качестве обезболивающего для умирающего от рака ребенка, разбирается с правоохранительными органами и объясняет домашним, что никак не может провести этот день с ними, несмотря на семейный праздник.
В фильме режиссера Оксаны Карас снимались: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Сергей Сосновский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.
Премьера в кинотеатрах запланирована на 22 октября 2020 года.
Кадр из фильма Доктор Лиза - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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КультураАлексей АграновичНовости культурыЧулпан ХаматоваЕлизавета ГлинкаКонстантин Хабенский
 
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