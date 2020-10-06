https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html

В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза"

В Сети появился второй трейлер фильма "Доктор Лиза", в котором рассказывается об одном дне из жизни врача и благотворителя Елизаветы Глинки. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:41

2020-10-06T17:41

2020-10-06T17:41

культура

алексей агранович

новости культуры

чулпан хаматова

елизавета глинка

константин хабенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578453840_348:0:1856:848_1400x0_80_0_0_682715affbab104e8bbedb0095c423f5.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S7VYhc5hUNI&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> второй трейлер фильма "Доктор Лиза", в котором рассказывается об одном дне из жизни врача и благотворителя Елизаветы Глинки.В ролике показаны фрагменты картины, где она помогает бездомным, нелегально добывает морфин в качестве обезболивающего для умирающего от рака ребенка, разбирается с правоохранительными органами и объясняет домашним, что никак не может провести этот день с ними, несмотря на семейный праздник. В фильме режиссера Оксаны Карас снимались: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Сергей Сосновский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.Премьера в кинотеатрах запланирована на 22 октября 2020 года.

https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, новости культуры, чулпан хаматова, елизавета глинка, константин хабенский