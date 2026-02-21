Рейтинг@Mail.ru
График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные
00:30 21.02.2026
График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные
График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные
График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные
График работы ряда социальных учреждений Москвы изменен в праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества.
График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные

График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. График работы ряда социальных учреждений Москвы изменен в праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества.
Так, взрослые поликлиники Москвы в субботу работают с 9.00 мск до 18.00 мск, а в воскресенье и понедельник - с 9.00 мск до 16.00 мск. Кабинеты дежурного врача открыты во все дни в часы работы медицинских организаций. Детские поликлиники в субботу принимают пациентов с 9.00 мск до 15.00 мск. Дежурные врачи работают во все праздничные дни с 9.00 мск до 15.00 мск, помощь на дому детям оказывается также ежедневно с 9.00 мск до 15.00 мск.
Кроме того, травматологические отделения работают ежедневно согласно утвержденным графикам с 8.00 мск до 22.00 мск или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты сохраняют обычный график - с 6.30 мск до 15.00 мск. Центры женского здоровья и женские консультации в субботу работают с 9.00 мск до 18.00 мск, в воскресенье - с 9.00 мск до 16.00 мск, а в понедельник - с 9.00 мск до 16.00 мск.
В школах и колледжах столицы в понедельник выходной день. С графиком работы столичных центров дополнительного образования можно ознакомиться на их сайтах. В понедельник центры госуслуг "Мои Документы" будут закрыты для приема посетителей, в остальные дни график не меняется: районные центры работают с 8.00 мск до 20.00 мск, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 мск до 22.00 мск. При этом график работы сотрудников ведомств, ведущих прием на территории центров, может отличаться.
В субботу и воскресенье дворцы бракосочетания столицы работают в обычном режиме, у дворцов бракосочетания № 1 и 4 в воскресенье - сокращенный предпраздничной день. В понедельник - выходной праздничный день для всех дворцов бракосочетания управления ЗАГС Москвы. Во вторник не работают все дворцы бракосочетания, кроме дворцов бракосочетания № 1 и 4. Со вторника все структурные подразделения управления ЗАГС Москвы работают в обычном режиме. У архивно-информационного отдела в субботу, воскресенье и понедельник - выходные дни.
Центры московского долголетия в понедельник будут закрыты в понедельник. В остальные дни график работы центров останется прежним: в воскресенье будут открыты только флагманские, в субботу - остальные. Центр "Профессии будущего", центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа", учебный центр "Профессионал" в понедельник также закрыты для посещения. Семейные центры в этот день тоже работать не будут. При необходимости экстренной социальной или психологической помощи детям круглосуточно работают телефоны: 051, с городского, и 8 (495) 051, с мобильного. Круглосуточная психологическая поддержка для всех москвичей также доступна по телефону неотложной психологической помощи.
Реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры в понедельник работать не будут. Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки сохраняют обычный график. Мобильные бригады "Социальный патруль" работают круглосуточно.
Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в понедельник работает в обычном режиме с 9.00 мск до 21.00 мск. В праздничные дни читальные залы Главархива Москвы работать не будут. Во вторник они откроются по расписанию с 12.00 мск.
Также в праздничные дни изменится график работы нескольких государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение. В понедельник будут закрыты Первомайский ветучасток на Сиреневом бульваре, дом 8а - в понедельник, Солнцевский ветучасток на Боровском шоссе, дом 48, ветучасток Кленово в селе Кленово, улица Центральная, владение 11, ветучасток Птичное в деревне Анкудиново, владение 43, ветучасток Саларьево в деревне Саларьево, улица Картмазовская, дом 46б, а также ветучасток Щербинка на улице Театральной, дом 14. Нижегородский ветучасток на Старообрядческой улице, дом 30Б не принимают с субботы по понедельник.
Остальные государственные ветклиники Москвы продолжат принимать пациентов в обычном режиме, для большинства - с 9.00 мск до 21.00 мск. Московская станция по борьбе с болезнями животных, Мосветстанция, на улице Юннатов, 16А работает ежедневно и круглосуточно.
