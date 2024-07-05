https://ria.ru/20240705/glinka-1957724451.html

Муж Елизаветы Глинки судится с Роспатентом из-за бренда "Доктор Лиза"

Муж Елизаветы Глинки судится с Роспатентом из-за бренда "Доктор Лиза" - РИА Новости, 05.07.2024

Муж Елизаветы Глинки судится с Роспатентом из-за бренда "Доктор Лиза"

Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, оспаривает в суде решение Роспатента, отклонившего его возражение на регистрацию товарного знака "Доктор Лиза" на имя... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:08

2024-07-05T17:08

2024-07-05T17:29

россия

украина

визит орбана в россию

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

елизавета глинка

справедливая помощь доктора лизы

справедливая помощь

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, оспаривает в суде решение Роспатента, отклонившего его возражение на регистрацию товарного знака "Доктор Лиза" на имя международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", следует из опубликованного определения Суда по интеллектуальным правам (СИП).До гибели в авиакатастрофе в 2016 году Елизавета Глинка была исполнительным директором МБОО "Справедливая помощь". В 2017 году на общем собрании фонда с согласия и по инициативе ее мужа Глеба Глинки было решено увековечить ее память в наименовании этой некоммерческой организации путем добавления ее псевдонима – МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы".

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россия, украина, визит орбана в россию, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), елизавета глинка, справедливая помощь доктора лизы, справедливая помощь