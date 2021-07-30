https://ria.ru/20210730/krushenie-1743597900.html

ЕСПЧ принял жалобу родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи

ЕСПЧ принял жалобу родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи - РИА Новости, 30.07.2021

ЕСПЧ принял жалобу родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу в интересах родственников погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:24

2021-07-30T12:24

2021-07-30T12:24

происшествия

сочи

европейский суд по правам человека (еспч)

елизавета глинка

ту-154

справедливая помощь

игорь трунов

черное море

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу в интересах родственников погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов."ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу в интересах 70 родственников погибших. Оперативно и быстро начаты подготовительные коммуникации к рассмотрению дела по существу", - сказал собеседник агентства.Ранее Трунов заявлял, что жалоба была подана на нарушение статьи 2 конвенции по правам человека - право на жизнь; статьи 6 – право на справедливое судебное разбирательство, статьи - 13 нарушение права на эффективные средства правовой защиты права.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии - 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".Следственный комитет возбуждал по факту ЧП уголовное дело, но впоследствии прекратил расследование с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

https://ria.ru/20210623/krushenie-1738188898.html

https://ria.ru/20201222/kompensatsiya-1590394597.html

сочи

черное море

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происшествия, сочи, европейский суд по правам человека (еспч), елизавета глинка, ту-154, справедливая помощь, игорь трунов, черное море