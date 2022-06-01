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В Сочи открыли памятник Доктору Лизе - РИА Новости, 01.06.2022
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В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе - РИА Новости, 01.06.2022
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:22
2022-06-01T15:36
общество
елизавета глинка
сочи
черное море
сирия
справедливая помощь
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СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.Церемония открытия прошла по случаю Международного дня защиты детей."В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
https://ria.ru/20220220/glinka-1773900286.html
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общество, елизавета глинка, сочи, черное море, сирия, справедливая помощь
15:22 01.06.2022 (обновлено: 15:36 01.06.2022)
 
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

В Сочи открыли памятник российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкБюст исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на набережной реки Мзымта
Бюст исполнительному директору фонда Справедливая помощь Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на набережной реки Мзымта - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Бюст исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на набережной реки Мзымта
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.
Церемония открытия прошла по случаю Международного дня защиты детей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВозложение цветов к бюсту исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) на торжественной церемонии открытия на набережной реки Мзымта
Возложение цветов к бюсту исполнительного директора фонда Справедливая помощь Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) на торжественной церемонии открытия на набережной реки Мзымта - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Возложение цветов к бюсту исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) на торжественной церемонии открытия на набережной реки Мзымта
"В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.
Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:19
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает житьЕлизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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ОбществоЕлизавета ГлинкаСочиЧерное мореСирияСправедливая помощь
 
 
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