15:22 01.06.2022 (обновлено: 15:36 01.06.2022)
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
В Сочи открыли памятник российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкБюст исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на набережной реки Мзымта
Бюст исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на набережной реки Мзымта
СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.
Церемония открытия прошла по случаю Международного дня защиты детей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВозложение цветов к бюсту исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) на торжественной церемонии открытия на набережной реки Мзымта
Возложение цветов к бюсту исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) на торжественной церемонии открытия на набережной реки Мзымта
"В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.
Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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