https://ria.ru/20220601/pamyatnik-1792375668.html

В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

В Сочи открыли памятник Доктору Лизе - РИА Новости, 01.06.2022

В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:36

общество

елизавета глинка

сочи

черное море

сирия

справедливая помощь

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СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Торжественное открытие памятника российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в конце 2016 года в результате авиакатастрофы над Черным морем, состоялось в среду в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.Церемония открытия прошла по случаю Международного дня защиты детей."В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.

https://ria.ru/20220220/glinka-1773900286.html

https://ria.ru/20211225/glinka-1765484201.html

сочи

черное море

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, елизавета глинка, сочи, черное море, сирия, справедливая помощь