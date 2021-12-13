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В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса

В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса - РИА Новости, 13.12.2021

В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса

В столичном кинотеатре "Москино Тула" состоялся первый открытый показ полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки", посвященный... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:05

2021-12-13T18:05

2021-12-13T18:05

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москино Тула" состоялся первый открытый показ полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки", посвященный тяжелобольным и раненым детям Донбасса.Лента была создана при поддержке Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Режиссером выступила Екатерина Рябинина, которая не первый год работает с фондом.Съемки длились полтора года. За это время режиссер с командой несколько раз посетила Донбасс, что было непросто. Все согласовывалось на уровне Минздрава России и правительства ДНР и ЛНР, а после нужно было преодолеть несколько границ. На месте не все родители были готовы рассказывать на широкую аудиторию о своих проблемах.Тем не менее, героев в фильме много, и у каждого своя непростая история. По словам Екатерины Рябининой, она сделала все возможное, чтобы позволить людям высказаться.Каждого ребенка, которому помогает организация Доктора Лизы, она режиссер называет героем. Например, у Коли из Макеевки тяжелая форма врожденного иммунодефицита, из-за чего мальчик должен регулярно на протяжении всей жизни, принимать дорогостоящий препарат. Этого лекарства сейчас нет в Донецке, и в России его почти не достать. Его для Коли приобретает фонд и передает маме. Но для нее — это всегда огромное напряжение. "У них ситуация следующая — будете капаться, будете жить. Не будете — исход неизвестен", — рассказала Екатерина Рябинина. Или история Кати. Мама оставила малышку, когда ей было три с половиной месяца. Не смогла принять диагноз ребенка — девочка сразу после рождения впала в кому. Сейчас она не говорит, не ходит, не сидит, не может глотать. С ней круглосуточно находится отец Никита. Никита не может выйти на работу, а пособия не хватает. Им помогают, в том числе и благотворительный фонд. "Мне очень хочется как-то поспособствовать, чтобы их жизнь изменилась. Может быть, кто-то, узнав их историю, подключится, и начнут происходить чудеса", — добавила Рябинина. Открытый показ фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" также состоится в Доме Кино Санкт-Петербурга 16 декабря в 19:00 — вход свободный. Необходимо только зарегистрироваться. Российская телепремьера пройдет 25 декабря, в день памяти Елизаветы Глинки, на канале ОТР. Ленту также покажут на телеканалах ЛНР: "Луганск 24" и "Родной" и ДНР: "Оплот", "Юнион" и "Первый республиканский".Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. С 2014 года основатель благотворительной организации взяла на себя миссию спасения тяжелобольных и раненых детей из зон боевых действий, в том числе юго-востока Украины. После трагической гибели Елизаветы Глинки в декабре 2016-го деятельность фонда не остановилась. За годы работы гуманитарной миссии на Донбассе более двух с половиной тысяч тяжелобольных и раненых детей получили жизненно-необходимую поддержку. Адресная помощь была оказана более 700-м детей. В 2021 организация смогла вывезти в Россию 105 человек и обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью более 200 детей.

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дети, елизавета глинка, донбасс, днр, лнр, новости культуры, кино и сериалы, благотворительность