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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/pokaz-1762919653.html
В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса
В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса
В столичном кинотеатре "Москино Тула" состоялся первый открытый показ полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки", посвященный... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:05
2021-12-13T18:05
культура
дети
елизавета глинка
донбасс
днр
лнр
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москино Тула" состоялся первый открытый показ полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки", посвященный тяжелобольным и раненым детям Донбасса.Лента была создана при поддержке Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Режиссером выступила Екатерина Рябинина, которая не первый год работает с фондом.Съемки длились полтора года. За это время режиссер с командой несколько раз посетила Донбасс, что было непросто. Все согласовывалось на уровне Минздрава России и правительства ДНР и ЛНР, а после нужно было преодолеть несколько границ. На месте не все родители были готовы рассказывать на широкую аудиторию о своих проблемах.Тем не менее, героев в фильме много, и у каждого своя непростая история. По словам Екатерины Рябининой, она сделала все возможное, чтобы позволить людям высказаться.Каждого ребенка, которому помогает организация Доктора Лизы, она режиссер называет героем. Например, у Коли из Макеевки тяжелая форма врожденного иммунодефицита, из-за чего мальчик должен регулярно на протяжении всей жизни, принимать дорогостоящий препарат. Этого лекарства сейчас нет в Донецке, и в России его почти не достать. Его для Коли приобретает фонд и передает маме. Но для нее — это всегда огромное напряжение. "У них ситуация следующая — будете капаться, будете жить. Не будете — исход неизвестен", — рассказала Екатерина Рябинина. Или история Кати. Мама оставила малышку, когда ей было три с половиной месяца. Не смогла принять диагноз ребенка — девочка сразу после рождения впала в кому. Сейчас она не говорит, не ходит, не сидит, не может глотать. С ней круглосуточно находится отец Никита. Никита не может выйти на работу, а пособия не хватает. Им помогают, в том числе и благотворительный фонд. "Мне очень хочется как-то поспособствовать, чтобы их жизнь изменилась. Может быть, кто-то, узнав их историю, подключится, и начнут происходить чудеса", — добавила Рябинина. Открытый показ фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" также состоится в Доме Кино Санкт-Петербурга 16 декабря в 19:00 — вход свободный. Необходимо только зарегистрироваться. Российская телепремьера пройдет 25 декабря, в день памяти Елизаветы Глинки, на канале ОТР. Ленту также покажут на телеканалах ЛНР: "Луганск 24" и "Родной" и ДНР: "Оплот", "Юнион" и "Первый республиканский".Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. С 2014 года основатель благотворительной организации взяла на себя миссию спасения тяжелобольных и раненых детей из зон боевых действий, в том числе юго-востока Украины. После трагической гибели Елизаветы Глинки в декабре 2016-го деятельность фонда не остановилась. За годы работы гуманитарной миссии на Донбассе более двух с половиной тысяч тяжелобольных и раненых детей получили жизненно-необходимую поддержку. Адресная помощь была оказана более 700-м детей. В 2021 организация смогла вывезти в Россию 105 человек и обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью более 200 детей.
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дети, елизавета глинка, донбасс, днр, лнр, новости культуры, кино и сериалы, благотворительность
18:05 13.12.2021
 
В Москве состоялся открытый показ фильма о тяжелобольных детях Донбасса

В Москве прошел открытый показ документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москино Тула" состоялся первый открытый показ полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки", посвященный тяжелобольным и раненым детям Донбасса.
Лента была создана при поддержке Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Режиссером выступила Екатерина Рябинина, которая не первый год работает с фондом.

"Наше кино не о войне и не о конфликте на Донбассе, — рассказала Екатерина Рябинина в интервью РИА Новости. — Оно о семьях, детях и людях, не равнодушных к судьбе этих детей".

Съемки длились полтора года. За это время режиссер с командой несколько раз посетила Донбасс, что было непросто. Все согласовывалось на уровне Минздрава России и правительства ДНР и ЛНР, а после нужно было преодолеть несколько границ. На месте не все родители были готовы рассказывать на широкую аудиторию о своих проблемах.
Тем не менее, героев в фильме много, и у каждого своя непростая история. По словам Екатерины Рябининой, она сделала все возможное, чтобы позволить людям высказаться.
"В нашем фильме я намеренно не давала какую-то авторскую точку зрения на события, которые мы показываем и рассказываем. Не давала закадровый текст, как это допускается в документальном кино. Мы жили моментом, показывая в кадре чувства и эмоции людей", — пояснила Екатерина Рябинина.
Каждого ребенка, которому помогает организация Доктора Лизы, она режиссер называет героем.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"Режиссер документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" Екатерина Рябинина
Режиссер документального фильма Жить! Войне и смерти вопреки Екатерина Рябинина - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"
Режиссер документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" Екатерина Рябинина
Например, у Коли из Макеевки тяжелая форма врожденного иммунодефицита, из-за чего мальчик должен регулярно на протяжении всей жизни, принимать дорогостоящий препарат. Этого лекарства сейчас нет в Донецке, и в России его почти не достать.
Его для Коли приобретает фонд и передает маме. Но для нее — это всегда огромное напряжение. "У них ситуация следующая — будете капаться, будете жить. Не будете — исход неизвестен", — рассказала Екатерина Рябинина.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Кадр из фильма документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки"
Кадр из фильма документального фильма Жить! Войне и смерти вопреки - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"
Кадр из фильма документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки"
Или история Кати. Мама оставила малышку, когда ей было три с половиной месяца. Не смогла принять диагноз ребенка — девочка сразу после рождения впала в кому. Сейчас она не говорит, не ходит, не сидит, не может глотать. С ней круглосуточно находится отец Никита.

"Меня поразила безграничная папина любовь, — вспоминала режиссер. — В своей жизни я видела разную отцовскую любовь к ребенку, но такую не видела".

Никита не может выйти на работу, а пособия не хватает. Им помогают, в том числе и благотворительный фонд. "Мне очень хочется как-то поспособствовать, чтобы их жизнь изменилась. Может быть, кто-то, узнав их историю, подключится, и начнут происходить чудеса", — добавила Рябинина.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"Герои документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки"
Герои документального фильма Жить! Войне и смерти вопреки - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"
Герои документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки"
Открытый показ фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" также состоится в Доме Кино Санкт-Петербурга 16 декабря в 19:00 — вход свободный. Необходимо только зарегистрироваться.
Российская телепремьера пройдет 25 декабря, в день памяти Елизаветы Глинки, на канале ОТР. Ленту также покажут на телеканалах ЛНР: "Луганск 24" и "Родной" и ДНР: "Оплот", "Юнион" и "Первый республиканский".
Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. С 2014 года основатель благотворительной организации взяла на себя миссию спасения тяжелобольных и раненых детей из зон боевых действий, в том числе юго-востока Украины.
После трагической гибели Елизаветы Глинки в декабре 2016-го деятельность фонда не остановилась. За годы работы гуманитарной миссии на Донбассе более двух с половиной тысяч тяжелобольных и раненых детей получили жизненно-необходимую поддержку. Адресная помощь была оказана более 700-м детей. В 2021 организация смогла вывезти в Россию 105 человек и обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью более 200 детей.
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КультураДетиЕлизавета ГлинкаДонбассДНРЛНРНовости культурыКино и сериалыБлаготворительность
 
 
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