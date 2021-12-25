https://ria.ru/20211225/samolet-1765477147.html

Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту

Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту - РИА Новости, 25.12.2021

Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту

Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь.

2021-12-25T16:15

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видео

сочи

елизавета глинка

ансамбль песни и пляски российской армии

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На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело, которое спустя три года закрыли из-за отсутствия состава преступления.

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело, которое спустя три года закрыли из-за отсутствия состава преступления. 2021-12-25T16:15 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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