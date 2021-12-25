https://ria.ru/20211225/samolet-1765477147.html
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту - РИА Новости, 25.12.2021
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту
Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь.
2021-12-25T16:15
2021-12-25T16:15
2021-12-25T16:15
видео
сочи
елизавета глинка
ансамбль песни и пляски российской армии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765476666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e00b2ecfae3975fc2a6ce81e5c098db.jpg
На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело, которое спустя три года закрыли из-за отсутствия состава преступления.
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765476666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba0693c65448e3d26828692e7978db1.jpg
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту
Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело, которое спустя три года закрыли из-за отсутствия состава преступления.
2021-12-25T16:15
true
PT3M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сочи, елизавета глинка, ансамбль песни и пляски российской армии, видео
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту
Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь.
2021-12-25T16:15
true
PT3M30S
Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту
Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь.