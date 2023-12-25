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"Ангел милосердия" доктор Лиза - РИА Новости, 25.12.2023
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13:35 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/liza-1917928730.html
"Ангел милосердия" доктор Лиза
"Ангел милосердия" доктор Лиза - РИА Новости, 25.12.2023
"Ангел милосердия" доктор Лиза
25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза).
2023-12-25T13:35
2023-12-25T13:35
видео
елизавета глинка
россия
черное море
крушение самолета ту-154 в сочи
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Елизавета Глинка была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным.Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей.
россия
черное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ангел милосердия" доктор Лиза
25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Елизавета Глинка была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей.
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видео, елизавета глинка, россия, черное море, крушение самолета ту-154 в сочи, видео
Видео, Елизавета Глинка, Россия, Черное море, Крушение самолета Ту-154 в Сочи
"Ангел милосердия" доктор Лиза
25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза).
2023-12-25T13:35
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"Ангел милосердия" доктор Лиза

Читать ria.ru в
25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза).
Елизавета Глинка была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным.
Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей.
 
ВидеоЕлизавета ГлинкаРоссияЧерное мореКрушение самолета Ту-154 в Сочи
 
 
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