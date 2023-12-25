https://ria.ru/20231225/liza-1917928730.html

"Ангел милосердия" доктор Лиза

"Ангел милосердия" доктор Лиза - РИА Новости, 25.12.2023

"Ангел милосердия" доктор Лиза

25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза).

2023-12-25T13:35

2023-12-25T13:35

2023-12-25T13:35

видео

елизавета глинка

россия

черное море

крушение самолета ту-154 в сочи

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Елизавета Глинка была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным.Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей.

россия

черное море

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ангел милосердия" доктор Лиза 25 декабря 2016 года у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 вез в Сирию гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Елизавета Глинка была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. 2023-12-25T13:35 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, елизавета глинка, россия, черное море, крушение самолета ту-154 в сочи, видео