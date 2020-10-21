https://ria.ru/20201021/ddt-1580793318.html
Юрий Шевчук выпустил клип на песню "Доктор Лиза"
Группа ДДТ разместила в Сети клип на песню "Доктор Лиза" с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского. Выход ролика приурочен к предстоящей 22 октября... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:21
2020-10-21T14:21
2020-10-21T14:20
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
чулпан хаматова
елизавета глинка
ддт
юрий шевчук
константин хабенский
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Группа ДДТ разместила в Сети клип на песню "Доктор Лиза" с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского. Выход ролика приурочен к предстоящей 22 октября премьере одноименного фильма. Помимо актеров в клипе приняли участие волонтеры, продолжающие дело доктора Лизы, и пациенты благотворительных фондов. В видео также использованы архивные кадры, на которых можно увидеть саму Елизавету Глинку. "Я посмотрел весной рабочие материалы, и мне очень понравилось. Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей, несмотря не на что. Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное – чужая боль, а не своя. Это редкое качество", — рассказал Юрий Шевчук, презентуя клип.Видео создавала команда под руководством продюсера Александра Бондарева, который принимал активное участие в работе над картиной. Режиссер — Иван Соснин.
https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, кино и сериалы, новости культуры, чулпан хаматова, елизавета глинка, ддт, юрий шевчук, константин хабенский
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группа ДДТ разместила в Сети клип на песню "Доктор Лиза" с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского. Выход ролика приурочен к предстоящей 22 октября премьере одноименного фильма.
Помимо актеров в клипе приняли участие волонтеры, продолжающие дело доктора Лизы, и пациенты благотворительных фондов. В видео также использованы архивные кадры, на которых можно увидеть саму Елизавету Глинку.
"Я посмотрел весной рабочие материалы, и мне очень понравилось. Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей, несмотря не на что. Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное – чужая боль, а не своя. Это редкое качество", — рассказал Юрий Шевчук, презентуя клип.
Видео создавала команда под руководством продюсера Александра Бондарева, который принимал активное участие в работе над картиной. Режиссер — Иван Соснин.