https://ria.ru/20211225/glinka-1765484201.html

Москалькова: Доктор Лиза была человеком с большим сердцем

Москалькова: Доктор Лиза была человеком с большим сердцем - РИА Новости, 25.12.2021

Москалькова: Доктор Лиза была человеком с большим сердцем

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы на помощь людям, и сегодня дело всей... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:30

2021-12-25T17:30

2021-12-25T17:30

общество

елизавета глинка

ту-154

справедливая помощь

татьяна москалькова

крушение самолета ту-154 в сочи

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы на помощь людям, и сегодня дело всей ее жизни продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты."Пятилетняя годовщина со дня большой трагедии 25 декабря 2016 года на борту Ту-154, летевшем из Сочи в Сирию, погибло 92 человека. Среди них — известный врач и общественный деятель, первый лауреат Государственной премии в области правозащитного движения Доктор Лиза, Елизавета Глинка, с которой мы сотрудничали много лет. Она была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы и талант тому, чтобы помогать людям, нуждающимся в её заботе. Рискуя жизнью, спасала детей войны, пациентов хосписов и бездомных, помогала социальным центрам, тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь", - написала Уполномоченный в своём Instagram-аккаунте.Москалькова добавила, что сегодня дело жизни Елизаветы Глинки продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы, который ведет "великое дело милосердия своей основательницы"."Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", - заключила уполномоченный.

https://ria.ru/20211225/krushenie-1764902755.html

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Гибель в море, или Как разбился самолет с ансамблем Александрова на борту Пять лет назад, 25 декабря 2016 года, у берегов Сочи в Черное море рухнул самолет Минобороны России. Ту-154 выполнял плановый перелет в Сирию: он вез туда гуманитарную помощь. На борту находились 92 человека – журналисты, артисты ансамбля Александрова и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело, которое спустя три года закрыли из-за отсутствия состава преступления. 2021-12-25T17:30 true PT3M30S

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общество, елизавета глинка, ту-154, справедливая помощь, татьяна москалькова, крушение самолета ту-154 в сочи, россия