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Фонд "Доктор Лиза" собрал миллион рублей за несколько часов - РИА Новости, 26.12.2022
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Фонд "Доктор Лиза" собрал миллион рублей за несколько часов
Фонд "Доктор Лиза" собрал миллион рублей за несколько часов - РИА Новости, 26.12.2022
Фонд "Доктор Лиза" собрал миллион рублей за несколько часов
Благотворительный фонд "Доктор Лиза" собрал более одного миллиона рублей всего за несколько часов. Это удалось сделать благодаря акции, запущенной... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:21
2022-12-26T23:21
елизавета глинка
черное море
фонд "доктор лиза"
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Благотворительный фонд "Доктор Лиза" собрал более одного миллиона рублей всего за несколько часов. Это удалось сделать благодаря акции, запущенной криптоэнтузиастом, основателем MarsDAO Владиславом Утушкиным.Благотворительная акция прошла в телеграмм-канале основателя MarsDAO и была приурочена ко дню памяти Елизаветы Глинки. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда"."Как и в минувшем году, акция по сбору средств получила живую поддержку криптосообщества – миллион рублей удалось собрать уже спустя несколько часов. Причем, пожертвования принимаются до сих пор. "Прекрасный человек, мне когда-то удалось с ней (Елизаветой Глинкой – прим.ред.) познакомиться лично, в прошлом году мы очень хорошо поддержали фонд, давайте поддержим и в этом…" - с кружка в Телеграмм с такими словами началась неформальная акция", - рассказал Утушкин.Участники акции переводили деньги в адрес фонда и прикрепляли скриншоты транзакций. Между ними, как отметил основатель MarsDAO разыграют призы. Акция продлится еще несколько дней.
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елизавета глинка, черное море, фонд "доктор лиза"
Елизавета Глинка, Черное море, Фонд "Доктор Лиза"
23:21 26.12.2022
 

Фонд "Доктор Лиза" собрал миллион рублей за несколько часов

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкИсполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, победитель в номинации "Социальный проект"
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка, победитель в номинации Социальный проект - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Благотворительный фонд "Доктор Лиза" собрал более одного миллиона рублей всего за несколько часов. Это удалось сделать благодаря акции, запущенной криптоэнтузиастом, основателем MarsDAO Владиславом Утушкиным.
Благотворительная акция прошла в телеграмм-канале основателя MarsDAO и была приурочена ко дню памяти Елизаветы Глинки. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
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"Как и в минувшем году, акция по сбору средств получила живую поддержку криптосообщества – миллион рублей удалось собрать уже спустя несколько часов. Причем, пожертвования принимаются до сих пор. "Прекрасный человек, мне когда-то удалось с ней (Елизаветой Глинкой – прим.ред.) познакомиться лично, в прошлом году мы очень хорошо поддержали фонд, давайте поддержим и в этом…" - с кружка в Телеграмм с такими словами началась неформальная акция", - рассказал Утушкин.
Участники акции переводили деньги в адрес фонда и прикрепляли скриншоты транзакций. Между ними, как отметил основатель MarsDAO разыграют призы. Акция продлится еще несколько дней.
 
Елизавета ГлинкаЧерное мореФонд "Доктор Лиза"
 
 
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