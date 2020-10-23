https://ria.ru/20201023/blagotvoritelnost-1580799562.html

Проводники добра: люди, которые помогают и спасают, несмотря ни на что

Есть множество примеров бескорыстного служения добру — для многих таким примером стала Елизавета Глинка, Доктор Лиза, трагически погибшая почти четыре года... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:20

2020-10-23T11:20

2020-10-23T12:18

благотворительность

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Есть множество примеров бескорыстного служения добру — для многих таким примером стала Елизавета Глинка, Доктор Лиза, трагически погибшая почти четыре года назад. У героев этих кадров — разные судьбы, разные истории, разные мечты. Но в одном они едины и солидарны с Доктором Лизой — для них не может быть чужой беды, чужого горя. Этот проект — о самоотверженности и доброте, которые стали жизненным принципом и даже потребностью для этих людей.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, благотворительный фонд константина хабенского, справедливая помощь, фото, фото