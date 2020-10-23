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Проводники добра: люди, которые помогают и спасают, несмотря ни на что
Есть множество примеров бескорыстного служения добру — для многих таким примером стала Елизавета Глинка, Доктор Лиза, трагически погибшая почти четыре года... РИА Новости, 23.10.2020
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благотворительность
благотворительный фонд константина хабенского
справедливая помощь
фото
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Есть множество примеров бескорыстного служения добру — для многих таким примером стала Елизавета Глинка, Доктор Лиза, трагически погибшая почти четыре года назад. У героев этих кадров — разные судьбы, разные истории, разные мечты. Но в одном они едины и солидарны с Доктором Лизой — для них не может быть чужой беды, чужого горя. Этот проект — о самоотверженности и доброте, которые стали жизненным принципом и даже потребностью для этих людей.
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благотворительность, благотворительный фонд константина хабенского, справедливая помощь, фото, фото

Проводники добра: люди, которые помогают и спасают, несмотря ни на что

11:20 23.10.2020 (обновлено: 12:18 23.10.2020)
 
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Есть множество примеров бескорыстного служения добру — для многих таким примером стала Елизавета Глинка, Доктор Лиза, трагически погибшая почти четыре года назад. У героев этих кадров — разные судьбы, разные истории, разные мечты. Но в одном они едины и солидарны с Доктором Лизой — для них не может быть чужой беды, чужого горя. Этот проект — о самоотверженности и доброте, которые стали жизненным принципом и даже потребностью для этих людей.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Любовь Лихтман, многодетная мама. Продала свои вещи, чтобы отправить девочку с ДЦП на реабилитацию.

Любовь Лихтман, многодетная мама. Продала свои вещи, чтобы отправить девочку с ДЦП на реабилитацию
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Любовь Лихтман, многодетная мама. Продала свои вещи, чтобы отправить девочку с ДЦП на реабилитацию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Алена Гричко, волонтер проекта "Веселый коридор". Расписывает стены в детских медучреждениях.

Алена Гричко, волонтер проекта Веселый коридор. Расписывает стены в детских медучреждениях
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Алена Гричко, волонтер проекта "Веселый коридор". Расписывает стены в детских медучреждениях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Алена Мещанова, бренд-менеджер. Организует программы для детей из неблагополучных семей.

Алена Мещанова, бренд-менеджер. Организует программы для детей из неблагополучных семей
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Алена Мещанова, бренд-менеджер. Организует программы для детей из неблагополучных семей.

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Гаяна Амрахова, филолог. Помогает малоимущим в судебных разбирательствах.

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Гаяна Амрахова, филолог. Помогает малоимущим в судебных разбирательствах.

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Евгения Фотченкова, филолог. Руководит группой волонтеров, помогающей гематологическим больным.

Евгения Фотченкова, филолог. Руководит группой волонтеров, помогающей гематологическим больным
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Евгения Фотченкова, филолог. Руководит группой волонтеров, помогающей гематологическим больным.

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Ирина Мансурова, онкопсихолог. Оказывает психологическую помощь неизлечимо больным людям и их родным.

Ирина Мансурова, онкопсихолог. Оказывает психологическую помощь неизлечимо больным людям, их родным
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Ирина Мансурова, онкопсихолог. Оказывает психологическую помощь неизлечимо больным людям и их родным.

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Марк Лаубер, рок-музыкант из Германии. Переехал в Россию, помогает фонду "Доктор Лиза" вести работу в зонах гуманитарных катастроф и ЧС.

Марк Лаубер, рок-музыкант из Германии. Переехал в РФ, помогает фонду Доктор Лиза вести работу в зонах гуманитарных катастроф и ЧС
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Марк Лаубер, рок-музыкант из Германии. Переехал в Россию, помогает фонду "Доктор Лиза" вести работу в зонах гуманитарных катастроф и ЧС.

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Виктория Ралдыгина, сотрудник "Почты России". Ездит с сыном на вокзал, помогает кормить бездомных.

Виктория Ралдыгина, сотрудник Почты России. С сыном ездит на вокзал, помогает кормить бездомных
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Виктория Ралдыгина, сотрудник "Почты России". Ездит с сыном на вокзал, помогает кормить бездомных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Хавшабро, отец десятерых детей. Помогает многодетным семьям в регионах во время природных чрезвычайных ситуаций.

Владимир Хавшабро, отец 10 детей. Помогает многодетным семьям в регионах во время природных чрезвычайных ситуаций
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Владимир Хавшабро, отец десятерых детей. Помогает многодетным семьям в регионах во время природных чрезвычайных ситуаций.

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© РИА Новости / Валерий Мельников

Маша Старикова, ювелир. С волонтерами поет песни под гитару лежачим постояльцам дома престарелых.

Маша Старикова, ювелир. С волонтерами поет песни под гитару лежачим постояльцам дома престарелых
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Елизавета Богомолова, руководитель программы. Семь лет назад пришла в Благотворительный Фонд Константина Хабенского и сегодня возглавляет самую крупную программу организации — "Адресная помощь".

Елизавета Богомолова, руководитель программы. Семь лет назад пришла в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, сегодня руководит самой крупной программой Фонда - Адресная помощь
11 из 12

Елизавета Богомолова, руководитель программы. Семь лет назад пришла в Благотворительный Фонд Константина Хабенского и сегодня возглавляет самую крупную программу организации — "Адресная помощь".

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Сергей Жавкин, разнорабочий. Шесть лет назад пришел в фонд "Справедливая помощь", чтобы помогать другим.

Сергей Жавкин, разнорабочий. 6 лет назад пришел в фонд Справедливая помощь, чтобы помогать другим
12 из 12

Сергей Жавкин, разнорабочий. Шесть лет назад пришел в фонд "Справедливая помощь", чтобы помогать другим.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
 
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БлаготворительностьБлаготворительный фонд Константина ХабенскогоСправедливая помощьФото
 
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