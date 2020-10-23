Проводники добра: люди, которые помогают и спасают, несмотря ни на что
Любовь Лихтман, многодетная мама. Продала свои вещи, чтобы отправить девочку с ДЦП на реабилитацию.
Любовь Лихтман, многодетная мама. Продала свои вещи, чтобы отправить девочку с ДЦП на реабилитацию.
Алена Гричко, волонтер проекта "Веселый коридор". Расписывает стены в детских медучреждениях.
Алена Гричко, волонтер проекта "Веселый коридор". Расписывает стены в детских медучреждениях.
Алена Мещанова, бренд-менеджер. Организует программы для детей из неблагополучных семей.
Алена Мещанова, бренд-менеджер. Организует программы для детей из неблагополучных семей.
Гаяна Амрахова, филолог. Помогает малоимущим в судебных разбирательствах.
Гаяна Амрахова, филолог. Помогает малоимущим в судебных разбирательствах.
Евгения Фотченкова, филолог. Руководит группой волонтеров, помогающей гематологическим больным.
Евгения Фотченкова, филолог. Руководит группой волонтеров, помогающей гематологическим больным.
Ирина Мансурова, онкопсихолог. Оказывает психологическую помощь неизлечимо больным людям и их родным.
Ирина Мансурова, онкопсихолог. Оказывает психологическую помощь неизлечимо больным людям и их родным.
Марк Лаубер, рок-музыкант из Германии. Переехал в Россию, помогает фонду "Доктор Лиза" вести работу в зонах гуманитарных катастроф и ЧС.
Марк Лаубер, рок-музыкант из Германии. Переехал в Россию, помогает фонду "Доктор Лиза" вести работу в зонах гуманитарных катастроф и ЧС.
Виктория Ралдыгина, сотрудник "Почты России". Ездит с сыном на вокзал, помогает кормить бездомных.
Виктория Ралдыгина, сотрудник "Почты России". Ездит с сыном на вокзал, помогает кормить бездомных.
Владимир Хавшабро, отец десятерых детей. Помогает многодетным семьям в регионах во время природных чрезвычайных ситуаций.
Владимир Хавшабро, отец десятерых детей. Помогает многодетным семьям в регионах во время природных чрезвычайных ситуаций.
Маша Старикова, ювелир. С волонтерами поет песни под гитару лежачим постояльцам дома престарелых.
Маша Старикова, ювелир. С волонтерами поет песни под гитару лежачим постояльцам дома престарелых.
Елизавета Богомолова, руководитель программы. Семь лет назад пришла в Благотворительный Фонд Константина Хабенского и сегодня возглавляет самую крупную программу организации — "Адресная помощь".
Елизавета Богомолова, руководитель программы. Семь лет назад пришла в Благотворительный Фонд Константина Хабенского и сегодня возглавляет самую крупную программу организации — "Адресная помощь".
Сергей Жавкин, разнорабочий. Шесть лет назад пришел в фонд "Справедливая помощь", чтобы помогать другим.
Сергей Жавкин, разнорабочий. Шесть лет назад пришел в фонд "Справедливая помощь", чтобы помогать другим.