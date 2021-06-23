https://ria.ru/20210623/krushenie-1738188898.html
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2021
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:10
2021-06-23T10:10
2021-06-23T12:39
черное море
европейский суд
игорь трунов
справедливая помощь
ту-154
елизавета глинка
сочи
согаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148733/24/1487332407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_459fffc21c08c4d7618a9e2b65a90af1.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин" о взыскании недоплаченного, по их мнению, страхового возмещения и компенсации морального вреда, но получили отказ.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии — 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".Следственный комитет возбуждал уголовное дело, но прекратил расследование "за отсутствием состава преступления".
https://ria.ru/20191225/1562717746.html
черное море
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148733/24/1487332407_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_dbfcad6f804c530e251381e9f2c4f0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, европейский суд, игорь трунов, справедливая помощь, ту-154, елизавета глинка, сочи, согаз, происшествия
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
10:10 23.06.2021 (обновлено: 12:39 23.06.2021)
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году обратились в ЕСПЧ