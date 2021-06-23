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Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2021
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:10
2021-06-23T12:39
черное море
европейский суд
игорь трунов
справедливая помощь
ту-154
елизавета глинка
сочи
согаз
происшествия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин" о взыскании недоплаченного, по их мнению, страхового возмещения и компенсации морального вреда, но получили отказ.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии — 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".Следственный комитет возбуждал уголовное дело, но прекратил расследование "за отсутствием состава преступления".
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черное море, европейский суд, игорь трунов, справедливая помощь, ту-154, елизавета глинка, сочи, согаз, происшествия
Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
10:10 23.06.2021 (обновлено: 12:39 23.06.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году обратились в ЕСПЧ

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.

"Жалоба подана в интересах 70 родственников погибших на нарушение статьи 2 Конвенции по правам человека — "Право на жизнь", статьи 13 — "Право на справедливое судебное разбирательство", — сказал адвокат.

Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин" о взыскании недоплаченного, по их мнению, страхового возмещения и компенсации морального вреда, но получили отказ.
Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.
В числе жертв трагедии — 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".
Следственный комитет возбуждал уголовное дело, но прекратил расследование "за отсутствием состава преступления".
Фрагменты потерпевшего крушения самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
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Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016)
 
Черное мореЕвропейский судИгорь ТруновСправедливая помощьТу-154Елизавета ГлинкаСочиСогазПроисшествия
 
 
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