https://ria.ru/20210623/krushenie-1738188898.html

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2021

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:10

2021-06-23T10:10

2021-06-23T12:39

черное море

европейский суд

игорь трунов

справедливая помощь

ту-154

елизавета глинка

сочи

согаз

происшествия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин" о взыскании недоплаченного, по их мнению, страхового возмещения и компенсации морального вреда, но получили отказ.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии — 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".Следственный комитет возбуждал уголовное дело, но прекратил расследование "за отсутствием состава преступления".

https://ria.ru/20191225/1562717746.html

черное море

сочи

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черное море, европейский суд, игорь трунов, справедливая помощь, ту-154, елизавета глинка, сочи, согаз, происшествия