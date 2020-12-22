https://ria.ru/20201222/kompensatsiya-1590394597.html

Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи

Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:23

2020-12-22T14:23

2020-12-22T14:23

крушение самолета ту-154 в сочи

черное море

ту-154

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155604/79/1556047993_0:184:2824:1773_1920x0_80_0_0_f330eaeb966411e5d034b129c6d9a87e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости во вторник представитель потерпевших Игорь Трунов."Согаз" заплатил за каждого погибшего по 2 миллиона рублей, однако, по словам Трунова, ответственность перевозчика была застрахована и перестрахована в Англии, "то есть каждый пассажир был застрахован минимум на 22 миллиона рублей"."Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Пострадавшие и их адвокаты требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты", - сказал собеседник агентства.Защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии - 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".Следственный комитет возбуждал по факту ЧП уголовное дело, но впоследствии прекратил расследование с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

https://ria.ru/20191225/1562717746.html

https://ria.ru/20171225/1511542628.html

https://ria.ru/20170601/1495530487.html

черное море

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета ту-154 в сочи, черное море, ту-154, сочи, происшествия