Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/kompensatsiya-1590394597.html
Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи
Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:23
2020-12-22T14:23
крушение самолета ту-154 в сочи
черное море
ту-154
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155604/79/1556047993_0:184:2824:1773_1920x0_80_0_0_f330eaeb966411e5d034b129c6d9a87e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости во вторник представитель потерпевших Игорь Трунов."Согаз" заплатил за каждого погибшего по 2 миллиона рублей, однако, по словам Трунова, ответственность перевозчика была застрахована и перестрахована в Англии, "то есть каждый пассажир был застрахован минимум на 22 миллиона рублей"."Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Пострадавшие и их адвокаты требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты", - сказал собеседник агентства.Защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии - 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".Следственный комитет возбуждал по факту ЧП уголовное дело, но впоследствии прекратил расследование с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
https://ria.ru/20191225/1562717746.html
https://ria.ru/20171225/1511542628.html
https://ria.ru/20170601/1495530487.html
черное море
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155604/79/1556047993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b248f74ca25d55ac694dd83bde2145b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение самолета ту-154 в сочи, черное море, ту-154, сочи, происшествия

Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи

14:23 22.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОткрытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года
Открытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости во вторник представитель потерпевших Игорь Трунов.
"Согаз" заплатил за каждого погибшего по 2 миллиона рублей, однако, по словам Трунова, ответственность перевозчика была застрахована и перестрахована в Англии, "то есть каждый пассажир был застрахован минимум на 22 миллиона рублей".
Фрагменты потерпевшего крушения самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 01:29
Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016)
"Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Пострадавшие и их адвокаты требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты", - сказал собеседник агентства.
Защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.
Самолет Ту-154 с регистрационным номером RA-85572 на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 25.12.2017
25 декабря 2017, 08:00
Тайна борта Минобороны. Крушение Ту-154 над Черным морем остается загадкой
В числе жертв трагедии - 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
Следственный комитет возбуждал по факту ЧП уголовное дело, но впоследствии прекратил расследование с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Обломки упавшего у берегов Сочи Ту-154. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2017
1 июня 2017, 08:15
Ошибка пилота: Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем
 
Крушение самолета Ту-154 в СочиЧерное мореТу-154СочиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
15:50В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
15:47Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
15:46ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19
Лента новостейМолния