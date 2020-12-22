https://ria.ru/20201222/kompensatsiya-1590394597.html
Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи
Суд отказал в компенсациях за катастрофу Ту-154 в Сочи
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:23
2020-12-22T14:23
2020-12-22T14:23
крушение самолета ту-154 в сочи
черное море
ту-154
сочи
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался взыскать со страховщиков компенсацию в пользу родственников погибших при катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости во вторник представитель потерпевших Игорь Трунов."Согаз" заплатил за каждого погибшего по 2 миллиона рублей, однако, по словам Трунова, ответственность перевозчика была застрахована и перестрахована в Англии, "то есть каждый пассажир был застрахован минимум на 22 миллиона рублей"."Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Пострадавшие и их адвокаты требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты", - сказал собеседник агентства.Защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.В числе жертв трагедии - 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".Следственный комитет возбуждал по факту ЧП уголовное дело, но впоследствии прекратил расследование с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
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крушение самолета ту-154 в сочи, черное море, ту-154, сочи, происшествия