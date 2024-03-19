https://ria.ru/20240319/obvineniya-1934341913.html

Депутат Лантратова назвала обвинения украинской спецслужбы лживыми

Депутат Лантратова назвала обвинения украинской спецслужбы лживыми - РИА Новости, 19.03.2024

Депутат Лантратова назвала обвинения украинской спецслужбы лживыми

Депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) назвала заявления киевского режима, обвинившего ее в якобы депортации детей, эвакуированных ею из Херсонской области, и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:15

2024-03-19T21:15

2024-03-19T21:15

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) назвала заявления киевского режима, обвинившего ее в якобы депортации детей, эвакуированных ею из Херсонской области, и еще в 2014 году признавшего ее "террористкой", ложью, которую бессмысленно комментировать. Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Лантратовой и супруге лидера эсэров Сергея Миронова Инне Варламовой. Отмечалось, что причиной для обвинений послужила проведенная Лантратовой и Варламовой эвакуация из прифронтового района Херсонской области воспитанников местного дома ребенка: новорожденной девочки и двухлетнего мальчика. В СБУ расценивают такие действия как депортацию. "Комментировать лживые заявления киевского режима, признавшей меня "террористкой" еще в 2014 году считаю бессмысленным", - сказала Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, с 2014 года она вместе с Елизаветой Глинкой вывозила раненых детей и их родителей из-под обстрелов на востоке Украины, в частности, удалось спасти почти три тысячи человек. Среди них было много больных онкологией, людям требовалась квалифицированная высокотехнологичная медицинская помощь, пояснила Лантратова. "В 1994 году Украина присоединилась к международной конвенции, в соответствии с которой обязана была предоставить гуманитарный коридор по вывозу детей, но не предоставила. Я подготовила несколько обращений к (бывшему в 2014 году президентом Украины – ред.) Петру Порошенко. Со мной эти письма подписывали представители 19 стран, среди которых были профессора Сорбонны, депутаты Европарламента, крупные лидеры некоммерческих организаций. Мы просили обеспечить гуманитарный коридор, когда начались ожесточенные обстрелы Донбасса. Киев не отреагировал", - напомнила депутат ГД. Она рассказала, что вместо этого их занесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", признали террористами и запретили въезд на территорию Украины. "Они безжалостно убивали детей и продолжают это делать до сих пор, обстреливая детские сады и школы", - подчеркнула Лантратова. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231231/saldo-1919198544.html

https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933949464.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934337243.html

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