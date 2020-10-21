https://ria.ru/20201021/film-1580623849.html

Режиссер Оксана Карас: врач у нас не профессия, а мученический подвиг

Фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза" об основателе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинка с Чулпан Хаматовой в главной роли выходит в прокат 22 октября... РИА Новости, 21.10.2020

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кино и сериалы

оксана карас

чулпан хаматова

елизавета глинка

интервью

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<em>Фильм <a href="https://ria.ru/person_Oksana_Karas" target="_blank">Оксаны Карас</a> "Доктор Лиза" об основателе фонда "Справедливая помощь" <a href="https://ria.ru/person_Doktor_Liza_Elizaveta_Glinka" target="_blank">Елизавете Глинка</a> с <a href="https://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova" target="_blank">Чулпан Хаматовой</a> в главной роли выходит в прокат 22 октября. Корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с режиссером о сложностях в работе над сценарием, подвиге врачей и новых проектах.</em><strong>— Оксана, как только вы задумали фильм, вы сразу знали, что играть доктора Лизу будет Чулпан Хаматова?</strong>— У нас не было никакого другого кандидата на эту роль, мы встретились с Чулпан, поговорили с ней. Она нам дала свое принципиальное согласие. Это было в апреле 2018 года, а потом ушел еще один год на то, чтобы изменить сценарий процентов на 80 и сделать его таким, каким он стал в конечном варианте, чтобы Чулпан окончательно согласилась.<strong>— Что вы меняли в сценарии?</strong>— Все, что мне понравилось изначально в сценарии Алексея Илюшкина, я оставила — это концепция одного дня и исходное событие — необходимость обезболить онкобольную девочку. И мне очень понравилось трогательное нежное отношение автора к героине. Но при этом было много проблем, главная из которых — слишком мелодраматичная елейная интонация повествования. Потребовалось проделать огромную работу, сократить сценарий на 70 страниц, поменять героев, проработать их характеры, переписать затянутые диалоги, придать всему этому какой-то неправильности и жизни.<strong>— Какой вы хотели показать доктора Лизу?</strong>— Разной. Масштабной, противоречивой, сложной, смелой, с огромным сердцем, несущей ответственность за всех, ироничной, хулиганкой, которая может выпить, может выругаться матом. Нам было важно показать ту самую Елизавету Петровну, которую любили все.<strong>— В кино же мат запрещен.</strong>— В кино – да, но на интернет-платформах у нас будет такая речь, какая она есть в оригинале.<strong>— Глинка и Хаматова похожи, что-то их роднит?</strong>— У них есть какие-то общие черты, это прежде всего самоирония. Они разные, но в их судьбах есть моменты, которые объединяют этих двух женщин. Чулпан занимается благотворительной деятельностью, она понимает, про что она играет, и это очень важно. И она тоже, как и Елизавета Петровна, проходила через людскую травлю, тоже принимала в жизни очень серьезные решения в пользу других людей, чью жизнь надо спасти, и несла за это ответственность. Чулпан делает каждый день огромную работу, которую мы не видим, но можно прочитать ее книгу "Время колоть лед", которую она написала в соавторстве с Катей Гордеевой, где она рассказывает про свой фонд "Подари жизнь", через что им пришлось пройти за эти 13 лет и как благотворительность работает в России.<strong>— В пандемию все начали хвалить врачей, которые по роду деятельности ежедневно спасали наши жизни без всякого шума и особой благодарности со стороны общества. Мы спохватываемся, когда припечет, мне это кажется странным, а вам?</strong>— Врачи были бы счастливы, если бы им подняли зарплату, изменили бы условия труда, если бы больницы были укомплектованы необходимым оборудованием, если бы несколько лет назад не проходил процесс оптимизации койкомест с сокращением больниц, если бы не ввели временные стандарты приема каждого пациента и так далее. Врач у нас — не статусная профессия, которая позволяет себя обеспечить, а тяжкий труд. Это даже не профессия, это служение, аскеза, добровольный мученический подвиг. Молодые люди, которые поступают в медицинский, сознательно выбирают себе профессию, которая не обеспечит им в будущем ни высокого уровеня дохода, ни признания в обществе, ни, к сожалению, вообще ничего.<strong>— В фильме много личного, трогательного, вы общались с вдовцом Глинки Глебом Глебовичем, он многим делился. А он как-то вмешивался в съемочный процесс, может быть, просил что-то изменить?</strong>— Восемьдесят процентов фильма основано на реальных событиях, Глеб Глебович делился с нами сокровенным, спасибо ему большое, он очень нам помогал, консультировал, но в творческий процесс не вмешивался.<strong>— Премьера фильма прошла на "Кинотавре", в Сочи, где погибла доктор Лиза, есть для вас в этом что-то символичное?</strong>— Особого символизма я не вижу. Может быть, если бы пандемии не было, у нас была бы и международная премьера. Но все фестивали отменили. Я очень рада, что нас пригласили в конкурс "<a href="https://ria.ru/event_Kinofestival_Kinotavr" target="_blank">Кинотавра</a>", это большая удача при том кризисе, который переживает российское кино в 2020 году из-за карантина.<strong>— Вы рассчитываете на коммерческую отдачу от проката?</strong>— В новых реалиях, связанных с коронавирусом и жесточайшими ограничениями Роспотребнадзора, которые мы все должны соблюдать, в ситуации, когда открыты кинотеатры далеко не во всех городах России, можно только с очень большой осторожностью и с очень большой надеждой говорить о коммерческой отдаче от проката.Вышли и выходят в осенний прокат такие блокбастеры, как "Вратарь галактики", "Стрельцов", "Чернобыль", "Огонь". Это большие проекты с большими бюджетами, не сопоставимыми с нашим. И им страшно тоже, как все это пройдет. Придет ли зритель? А мы изначально не ставили перед собой коммерческой задачи, нам было важно сделать этот фильм.<strong>— У вас уже есть планы на следующий проект?</strong>— Я только что закончила съемки в Питере сериала "Чиновница" о коррупции в Минздраве, сейчас буду заниматься монтажом. Есть в планах конкретный проект, но пока я не буду про него говорить.<strong>— Вам сейчас интереснее работать в формате полнометражного кино или сериала?</strong>— У меня никогда не было высокомерного отношения к сериалам как к какому-то ущербному низкому жанру. Я рада, что в последнее время появились интернет-платформы, которые позволяют экспериментировать с новыми формами и делать смелые авторские высказывания. Это еще больше повышает привлекательность сериалов для режиссеров. Если честно, мне больше нравится снимать полнометражное кино, потому что оно дает возможность держать себя во временных рамках, четче формулировать режиссерскую и авторскую мысль. Но если ты способен держать внимание зрителя не 90 минут, а, допустим, восемь серий, то это еще большее мастерство. Сейчас в сериалы вкладываются творческие и финансовые ресурсы очень солидные.<strong>— Американская киноакадемия "Оскар" ввела новые правила для нивелирования гендерного и расового неравенства, нужны ли были такие меры, они помогут большому кино? </strong>— Нововведения "Оскара" случились не вдруг, это результат долгих процессов, которые происходили в Академии. Это их академии, они имеют право принимать любое решение, которое на сегодняшний день им кажется актуальным, правильным и еще больше поднимающим их индустрию, которая и так находится на высочайшем уровне. Если они приняли такое решение, значит весь мир должен его уважать. Если такое решение будет принято в недрах наших академий "Золотого орла" или "Ники", то, наверно, тогда бы нам было бы корректно это обсуждать.<strong>— А решение Берлинале не вручать призы по половому признаку за лучшую мужскую и женскую роли?</strong>— Мне кажется Берлинале сами себя перехитрили. Очень сложно будет выбирать лучшего актера, гендерно не разведенного в двух номинациях. Если проанализировать 100 лучших фильмов последнего десятилетия, то ярких мужских ролей будет в разы больше, чем женских. Так же, как в пьесах, сценариях, книгах, стихах — больше персонажей мужчин, чем женщин. Да даже на актерский факультет набирают всегда мальчиков в два раза больше, чем девочек. Так был устроен мир последние несколько тысячелетий, что активно действующий герой, который принимает решения, который любит, воюет, созидает, разрушает — это мужчина. Женщине всегда отводились вторые роли.Это сейчас, в ХХI веке, мир начал меняться и женские персонажи стали выходить на авансцену. Вот у меня в фильме героиня — женщина. Она действует, принимает решения, за ней идут люди. Чтобы упразднять гендерное разделение в номинации за лучшую роль, надо чтобы изначально изменился контент фильмов, чтобы изменились сценарии, чтобы появилось больше героев-женщин и в жизни, и в кино.

https://ria.ru/20201006/khamatova-1578466584.html

https://ria.ru/20200910/glinka-1577030841.html

https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html

https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, оксана карас, чулпан хаматова, елизавета глинка, интервью