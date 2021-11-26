https://ria.ru/20211126/glinka-1760768404.html
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино - РИА Новости, 26.11.2021
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино
Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T07:35
2021-11-26T07:35
2021-11-26T10:22
культура
дом кино
елизавета глинка
справедливая помощь
риад хаддад
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА Новости организаторы показа.Показ приурочен к Международному дню матери и пятилетию со дня трагедии, унесшей жизнь врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.Продюсер и автор сценария — президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева. Картина создана при поддержке Министерства обороны России.В рамках мероприятия скульптор проекта "Аллея российской славы" Салават Щербаков передаст бюст, изображающий Доктора Лизу, полномочному послу Сирийской Арабской Республики в России Риаду Хаддаду для установки в сирийском Дамаске, куда направлялся потерпевший крушение самолет с Глинкой.Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты.
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дом кино, елизавета глинка, справедливая помощь, риад хаддад, новости культуры, кино и сериалы
07:35 26.11.2021 (обновлено: 10:22 26.11.2021)
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино
Премьера документального фильма о Елизавете Глинке пройдет в Доме кино
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА Новости организаторы показа.
Показ приурочен к Международному дню матери и пятилетию со дня трагедии, унесшей жизнь врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.
"Картина посвящена жизни и деятельности доктора Лизы. В основу сюжета легли реальные события. Это фильм о любви, которая помогает выжить и жить, о людях, которые больше любого успеха, славы, карьеры. О долге, который сильнее страха, свободе и ее цене", - отметили организаторы показа.
Продюсер и автор сценария — президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева. Картина создана при поддержке Министерства обороны России.
В рамках мероприятия скульптор проекта "Аллея российской славы" Салават Щербаков передаст бюст, изображающий Доктора Лизу, полномочному послу Сирийской Арабской Республики в России Риаду Хаддаду для установки в сирийском Дамаске, куда направлялся потерпевший крушение самолет с Глинкой.
Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты.