https://ria.ru/20211126/glinka-1760768404.html

Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино

Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино - РИА Новости, 26.11.2021

Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино

Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:35

2021-11-26T07:35

2021-11-26T10:22

культура

дом кино

елизавета глинка

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА Новости организаторы показа.Показ приурочен к Международному дню матери и пятилетию со дня трагедии, унесшей жизнь врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.Продюсер и автор сценария — президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева. Картина создана при поддержке Министерства обороны России.В рамках мероприятия скульптор проекта "Аллея российской славы" Салават Щербаков передаст бюст, изображающий Доктора Лизу, полномочному послу Сирийской Арабской Республики в России Риаду Хаддаду для установки в сирийском Дамаске, куда направлялся потерпевший крушение самолет с Глинкой.Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты.

https://ria.ru/20210906/doktor_liza-1748884326.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дом кино, елизавета глинка, справедливая помощь, риад хаддад, новости культуры, кино и сериалы