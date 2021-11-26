Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/glinka-1760768404.html
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино - РИА Новости, 26.11.2021
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино
Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T07:35
2021-11-26T10:22
культура
дом кино
елизавета глинка
справедливая помощь
риад хаддад
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148764/64/1487646401_0:176:1499:1019_1920x0_80_0_0_267878d8f808a8ed17e8223b22779c70.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА Новости организаторы показа.Показ приурочен к Международному дню матери и пятилетию со дня трагедии, унесшей жизнь врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.Продюсер и автор сценария — президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева. Картина создана при поддержке Министерства обороны России.В рамках мероприятия скульптор проекта "Аллея российской славы" Салават Щербаков передаст бюст, изображающий Доктора Лизу, полномочному послу Сирийской Арабской Республики в России Риаду Хаддаду для установки в сирийском Дамаске, куда направлялся потерпевший крушение самолет с Глинкой.Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты.
https://ria.ru/20210906/doktor_liza-1748884326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148764/64/1487646401_0:36:1499:1160_1920x0_80_0_0_d09889a964eec14342e8da710bb9b12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дом кино, елизавета глинка, справедливая помощь, риад хаддад, новости культуры, кино и сериалы
07:35 26.11.2021 (обновлено: 10:22 26.11.2021)
 
Документальный фильм о Елизавете Глинке представят в Доме кино

Премьера документального фильма о Елизавете Глинке пройдет в Доме кино

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкИсполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, победитель в номинации "Социальный проект"
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка, победитель в номинации Социальный проект - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке, пройдет в московском Доме Кино в четверг 26 ноября, сообщили РИА Новости организаторы показа.
Показ приурочен к Международному дню матери и пятилетию со дня трагедии, унесшей жизнь врача-реаниматолога и филантропа Елизаветы Глинки.
"Картина посвящена жизни и деятельности доктора Лизы. В основу сюжета легли реальные события. Это фильм о любви, которая помогает выжить и жить, о людях, которые больше любого успеха, славы, карьеры. О долге, который сильнее страха, свободе и ее цене", - отметили организаторы показа.
Продюсер и автор сценария — президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева. Картина создана при поддержке Министерства обороны России.
В рамках мероприятия скульптор проекта "Аллея российской славы" Салават Щербаков передаст бюст, изображающий Доктора Лизу, полномочному послу Сирийской Арабской Республики в России Риаду Хаддаду для установки в сирийском Дамаске, куда направлялся потерпевший крушение самолет с Глинкой.
Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты.
Бюст Елизавете Глинке в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:36
В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе
 
КультураДом киноЕлизавета ГлинкаСправедливая помощьРиад ХаддадНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
10:33Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
10:32В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции
10:31На Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздевание
10:31На Украине назвали условие для введения военного положения
10:30В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов
10:25В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Лента новостейМолния
Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и ПашиняномРезультаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операцииНа Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздеваниеНа Украине назвали условие для введения военного положенияВ Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазиновВ Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия