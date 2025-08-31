https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями...

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались более 40 раз. Президент России Владимир Путин более 20 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами одиннадцать раз – больше, чем любую другую страну. 20-22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Это была первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок.В рамках государственного визита Си Цзиньпина в Россию был подписан пакет документов, в частности Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.17-18 октября 2023 года президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. Он принял участие в III Международном форуме "Один пояс, один путь", выступив на церемонии его открытия. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 16-17 мая 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным государственным визитом. Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.16 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии глав двух государств был подписан пакет документов.В тот же день Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Также президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и совместно с Си Цзиньпинем выступил на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия годов культуры России и Китая. 17 мая Владимир Путин вместе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном принял участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, после которой состоялась беседа президента России с заместителем председателя Китайской Народной Республики. В ходе государственного визита в Китай Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет и провел встречу с китайскими и российскими студентами и преподавателями вуза и возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. 3 июля 2024 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане.4 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном "на полях" Восточного экономического форума. Хань Чжэн также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).12 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китая Ван И. С российской стороны во встрече также принял участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Переговоры прошли в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.22-24 октября председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.21 января 2025 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. 7-10 мая 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. 8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.9 мая лидер КНР присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.20 июня 2025 года президент России Владимир Путин провел беседу с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Государственного совета Китая Дин Сюэсяном. Встреча прошла "на полях" Петербургского международного экономического форума.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил КНР с официальным визитом 23-24 мая 2023 года. Это был первый визит Михаила Мишустина в Китай в качестве председателя правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.В ходе визита в Китай Михаил Мишустин принял участие в работе Российско-Китайского бизнес-форума, а также посетил Университет Цинхуа в Пекине.С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 29-я встреча состоялась 21 августа 2024 года в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию. В ходе визита премьер Госсовета Китая Ли Цян был принят президентом России Владимиром Путиным.Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.20 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился c министром иностранных дел Китая Ван И в Йоханнесбурге "на полях" СМИД "Группы двадцати". 31 марта – 1 апреля 2025 года министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь. Состоялась также двустороння встреча Сергея Лаврова и Ван И.28 апреля 2025 года Сергей Лавров и Ван И провели очередную рабочую встречу "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия).10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и КНР провели встречу в Куала-Лумпуре (Малайзия) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.13-15 июля 2025 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Пекин, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И.Сергей Лавров также был принят председателем КНР Си Цзиньпином.Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.9-13 июля 2024 года Россию с официальным визитом посетил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Чжао Лэцзи принял участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству и в Парламентском форуме БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге.Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.11 июля 2024 года "на полях" Парламентского форума БРИКС состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи "на полях" Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария).25-26 августа 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации посетил Китай с официальным визитом.25 августа состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. 26 августа Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Чанчунь, где возложил венок к памятнику советским летчикам, сражавшимся за свободу Китая, а также встретился с руководством провинции Цзилинь – региона, имеющего протяженную границу с Приморским краем.В ходе визита в Пекин Вячеслава Володина также был принят председателем КНР Си Цзиньпином. На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 12 ноября 2024 года в Пекине состоялся их 19-й раунд. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах.Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон.Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год.По итогам 2023 года товарооборот Китая и России достиг 227,8 миллиарда долларов.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.По данным главного таможенного управления КНР, в январе-июле 2025 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 8,1% в годовом выражении до 125,8 миллиарда долларов. При этом экспорт из Китая в Россию уменьшился на 8,5% до 56,23 миллиарда долларов, а экспорт из России в Китай – на 7,7% до 69,57 миллиарда долларов.Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ, а Россия среди внешнеторговых контрагентов КНР занимает пятое место.За последние 10 лет Россия поднялась с 13 на 8 место по поставкам продукции АПК в Китай. Объем поставок в деньгах вырос более чем в пять раз. В 2023 году торговый оборот сельскохозяйственных товаров между Китаем и Россией достиг рекордных 11,4 млрд долларов, что на 33% превышает аналогичный показатель за 2022 год.По итогам 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между РФ и Китаем составил 9 миллиардов долларов, из них шесть миллиардов долларов – российский экспорт. Китайские аграрные предприятия активно инвестируют в российское сельское хозяйство. Компании из КНР участвуют в 255 таких проектах с объемом инвестиций более 11 миллиардов долларов. Страны сотрудничают в таких сферах как производство сои, кукурузы и других культур, выращивание овощей в теплицах, животноводство и птицеводство.В настоящее время более 90% двусторонних расчетов переведено в национальные валюты.Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. Осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров. По итогам 2024 года экспорт газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 составил порядка 31 миллиарда кубометров. В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год. 6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.Россия является лидером среди поставщиков нефти в Китай. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За последние пять лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и составил 1,7 триллиона рублей в 2024 году.На территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 триллион рублей. Проекты с участием китайских компаний в общем объеме инвестиций на Дальнем Востоке составляют 10%. В ряде крупных проектов китайские компании являются технологическими партнерами, выполняют работу по строительству новых предприятий, участвуют в пусковых работах.Российская сторона пригласила китайских партнеров к дальнейшему развитию Северного морского пути. В 2024 году количество рейсов, выполняемых китайскими компаниями в акватории СМП, увеличилось в 2 раза и составило 14 рейсов.Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы.Особое значение во всем комплексе двусторонних отношений имеет тесное взаимодействие России и Китая в военной сфере. На регулярной основе проводятся совместные командно-штабные, военно-морские, военно-воздушные и антитеррористические учения. Важным компонентом являются совместные воздушные и морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и акватории Индийского океана. Сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сферах не направлено против третьих стран и осуществляется исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права.Первостепенное внимание уделяется уходу за российскими и советскими воинскими захоронениями, расположенными в Китае. На территории КНР находится 83 воинских мемориальных объекта, из которых 59 воинских захоронений и 24 памятника. Практическую работу по уходу за ними и их содержанию осуществляет Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.Флагманом двустороннего сотрудничества в образовательной сфере выступает Совместный университет, созданный в Шэньчжэне на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. В нем обучаются свыше 2,5 тысяч студентов. На его площадке открыт комплекс научных центров и лабораторий, в том числе по изучению русского языка и тестированию на его знание как иностранного.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. По решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая.В рамках Годов культуры России – Китая запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России.Торжественная церемония открытия Годов культуры России и Китая прошла 16 мая 2024 года в Пекине.Российский экспортный центр в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. В преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду. В 2025 году фестиваль "Сделано в России прошел в Шэньяне, Харбине и в Пекине. Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору.С 6 февраля 2023 года Китай возобновил выездной туризм в Россию. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек.По итогам 2024 года Россию посетили 848 тысяч китайских туристов. 10 августа 2024 года прошла церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". Как уточнили в российском генконсульстве, "Чанлюйхао" – маршрут международного пассажирского поезда, который планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории КНР, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

