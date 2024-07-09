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Россияне поддерживают укрепление связей с Китаем, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.07.2024
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16:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/matvienko-1958549143.html
Россияне поддерживают укрепление связей с Китаем, заявила Матвиенко
Россияне поддерживают укрепление связей с Китаем, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.07.2024
Россияне поддерживают укрепление связей с Китаем, заявила Матвиенко
Линия на укрепление связей с Китаем пользуется широкой поддержкой граждан России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:32
2024-07-09T16:32
китай
россия
валентина матвиенко
си цзиньпин
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Линия на укрепление связей с Китаем пользуется широкой поддержкой граждан России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Неизменной остаётся наша линия на укрепление связей с Китаем, и особо подчеркну, что эта линия пользуется широкой поддержкой наших граждан, политических партий, общественности в нашей стране. Конечно, все мы понимаем, что залог успеха в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем – это стратегическое руководство со стороны глубокоуважаемого председателя Си Цзиньпина и глубокоуважаемого президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также сформировавшееся глубокое политическое доверие", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером парламента Китая Чжао Лэцзи. Матвиенко отметила, что сложилась хорошая постоянная практика контактов между лидерами двух стран. "Это ещё раз подчеркивает, что и в России, и в Китае придаётся огромное значение последовательному развитию всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия уже в новую эпоху", - добавила председатель СФ.
https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html
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китай, россия, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф
Китай, Россия, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Россияне поддерживают укрепление связей с Китаем, заявила Матвиенко

Матвиенко: линия на укрепление связей с Китаем пользуется поддержкой россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Линия на укрепление связей с Китаем пользуется широкой поддержкой граждан России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Неизменной остаётся наша линия на укрепление связей с Китаем, и особо подчеркну, что эта линия пользуется широкой поддержкой наших граждан, политических партий, общественности в нашей стране. Конечно, все мы понимаем, что залог успеха в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем – это стратегическое руководство со стороны глубокоуважаемого председателя Си Цзиньпина и глубокоуважаемого президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также сформировавшееся глубокое политическое доверие", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером парламента Китая Чжао Лэцзи.
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Матвиенко отметила, что сложилась хорошая постоянная практика контактов между лидерами двух стран.
«
"Это ещё раз подчеркивает, что и в России, и в Китае придаётся огромное значение последовательному развитию всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия уже в новую эпоху", - добавила председатель СФ.
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КитайРоссияВалентина МатвиенкоСи ЦзиньпинСовет Федерации РФ
 
 
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