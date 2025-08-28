В Китае открылся фестиваль-ярмарка "Сделано в России"
В Пекине открылся фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России"
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. В китайской столице в четверг открылась фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России", на ней представлено более 500 наименований продукции из РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка проходит в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park, расположенном в одном из центральных районов города. Фестиваль объединяет более 40 компаний из 26 регионов России. Всего представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, а также изделий народных промыслов.
Посол России в Китае Игорь Моргулов на полях ярмарки рассказал журналистам, что рост экспорта российского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Китай в последние годы стал одним из драйверов двустороннего товарооборота.
"Мы последовательно наращиваем поставки сюда сельскохозяйственной продукции, продовольствия по самой широкой линейке товаров, эти товары реально пользуются здесь большой популярностью", - добавил дипломат.
На полях выставки также состоялись представления российских коллективов, которые представили жителям Пекина русские традиционные народные песни и танцы. Помимо российских сладостей, напитков, а также другой продукции, наибольшее внимание жителей китайской столицы привлекло участие в церемонии открытия серебряного призера чемпионата России, чемпионки мира среди юниоров и обладательницы мировых рекордов в фигурном катании Камилы Валиевой.
Гости фестиваля приветствовали спортсменку овациями, выстраивались в очереди для того, чтобы получить автограф. Многие пришли с фотографиями фигуристки и баннерами, на которых на русском и китайском языках было написано: "Камила, мы вас любим!".
Ранее Российский экспортный центр уже провел пять фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне и Харбине.
