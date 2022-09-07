https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815077402.html
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
Газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме, изучаются также другие маршруты, и возможны поставки энергоресурсов в Китай через Монголию, заявил президент... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:49
2022-09-07T11:49
2022-09-07T11:49
экономика
монголия
китай
россия
дальневосточный федеральный университет
сила сибири (газопровод)
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме, изучаются также другие маршруты, и возможны поставки энергоресурсов в Китай через Монголию, заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума."Вот сейчас, насколько я понял, операторы между собой договорились: все считают, что один из маршрутов может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане, и мы здесь не видим здесь никаких проблем. Насколько я знаю (можно спросить потом у господина Миллера), все основные параметры этой сделки в целом согласованы", - добавил Путин.Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/zinovev-1814927619.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, сила сибири (газопровод), владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Монголия, Китай, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири (газопровод), Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
Президент Путин: "Сила Сибири" работает в полном объеме, возможны поставки через Монголию