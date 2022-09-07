Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815077402.html
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
Газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме, изучаются также другие маршруты, и возможны поставки энергоресурсов в Китай через Монголию, заявил президент... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:49
2022-09-07T11:49
экономика
монголия
китай
россия
дальневосточный федеральный университет
сила сибири (газопровод)
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_42:204:3144:1949_1920x0_80_0_0_cc51fead69647b6641c35f4368f613fc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме, изучаются также другие маршруты, и возможны поставки энергоресурсов в Китай через Монголию, заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума."Вот сейчас, насколько я понял, операторы между собой договорились: все считают, что один из маршрутов может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане, и мы здесь не видим здесь никаких проблем. Насколько я знаю (можно спросить потом у господина Миллера), все основные параметры этой сделки в целом согласованы", - добавил Путин.Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/zinovev-1814927619.html
монголия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_1f3cbbb26c6bc93c9c6f0e41df1f1878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, монголия, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, сила сибири (газопровод), владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Монголия, Китай, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири (газопровод), Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:49 07.09.2022
 
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме

Президент Путин: "Сила Сибири" работает в полном объеме, возможны поставки через Монголию

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме, изучаются также другие маршруты, и возможны поставки энергоресурсов в Китай через Монголию, заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.
"Сила Сибири" работает в полном объеме, мы изучаем и другие маршруты. Еще один маршрут, кстати, через Приморский край может быть, через Монголию", - сообщил он.
"Вот сейчас, насколько я понял, операторы между собой договорились: все считают, что один из маршрутов может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане, и мы здесь не видим здесь никаких проблем. Насколько я знаю (можно спросить потом у господина Миллера), все основные параметры этой сделки в целом согласованы", - добавил Путин.
Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:00
Георгий Зиновьев: российско-китайские отношения вступают в новый этап
 
ЭкономикаМонголияКитайРоссияДальневосточный федеральный университетСила Сибири (газопровод)Владимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала