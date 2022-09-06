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"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани - РИА Новости, 06.09.2022
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"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани - РИА Новости, 06.09.2022
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
"Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:25
2022-09-06T15:10
природный газ
китай
экономика
газпром
алексей миллер
россия
монголия
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация."Подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Telegram. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, новый механизм выгоден обеим сторонам."Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", — приводит пресс-служба слова руководителя компании.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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природный газ, китай, экономика, газпром, алексей миллер, россия, монголия, сила сибири (газопровод), в мире
Природный газ, Китай, Экономика, Газпром, Алексей Миллер, Россия, Монголия, Сила Сибири (газопровод), В мире
14:25 06.09.2022 (обновлено: 15:10 06.09.2022)
 
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

"Газпром" и CNPC подписали соглашение о переходе расчетов за поставки газа в нацвалютах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация.
"Подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Telegram.
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По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, новый механизм выгоден обеим сторонам.
"Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", — приводит пресс-служба слова руководителя компании.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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