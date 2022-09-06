https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html

"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани - РИА Новости, 06.09.2022

"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

"Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:25

2022-09-06T14:25

2022-09-06T15:10

природный газ

китай

экономика

газпром

алексей миллер

россия

монголия

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027346_0:42:2900:1673_1920x0_80_0_0_2729e140d3a95e2674d7198a215b3c7c.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация."Подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Telegram. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, новый механизм выгоден обеим сторонам."Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", — приводит пресс-служба слова руководителя компании.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220906/gazprom-1814750410.html

https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, китай, экономика, газпром, алексей миллер, россия, монголия, сила сибири (газопровод), в мире