14:25 06.09.2022 (обновлено: 15:10 06.09.2022)
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о переходе расчетов за поставки газа в нацвалютах
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах, сообщила российская госкорпорация.
"Подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Telegram.
По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, новый механизм выгоден обеим сторонам.
"Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", — приводит пресс-служба слова руководителя компании.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.