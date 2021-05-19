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Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае

Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае - РИА Новости, 19.05.2021

Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин по видеосвязи запустили строительство новых атомных блоков в КНР. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:34

2021-05-19T12:34

2021-05-19T14:15

ляонин

тяньваньская аэс

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москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин по видеосвязи запустили строительство новых атомных блоков в КНР.В среду прошла церемония начала сооружения четырех новых энергосистем российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".Москва и Пекин давно сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.Тяньваньская АЭС — крупнейший объект российско-китайского экономического взаимодействия. Первый и второй блоки с реакторами ВВЭР-1000 запустили в 2007 году, третий — в 2017-м, четвертый — в 2020-м. Сейчас стороны готовятся к началу строительства еще двух. Россия займется проектированием так называемого ядерного острова станции, а также поставит ключевое оборудование.В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.

https://ria.ru/20210519/aes-1732934603.html

https://ria.ru/20210519/putin-1732933917.html

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китай

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Церемония запуска строительства новых атомных блоков в Китае Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин по видеосвязи запустили строительство новых атомных блоков в КНР. 2021-05-19T12:34 true PT0M22S

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ляонин, тяньваньская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире