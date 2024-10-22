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Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.10.2024

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС, сообщает Центральное телевидение Китая."В первой половине дня 22 октября по местному времени председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань (Россия) для участия в 16-м саммит лидеров стран БРИКС", - говорится в сообщении телеканала.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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Прибытие Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани Прибытие Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани 2024-10-22T11:25 true PT0M46S

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