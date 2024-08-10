https://ria.ru/20240810/kitaj-1965354280.html
Россия и Китай запустили туристический железнодорожный состав
Россия и Китай запустили туристический железнодорожный состав - РИА Новости, 10.08.2024
Россия и Китай запустили туристический железнодорожный состав
Церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао", который в будущем может доходить до Москвы, состоялась в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:58
2024-08-10T10:58
2024-08-10T13:17
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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао", который в будущем может доходить до Москвы, состоялась в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая, сообщает в субботу генеральное консульство РФ в Шэньяне. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипмиссии, отмечается, что торжественная церемония состоялась 8 августа. В ней приняли участие, в частности, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, заместитель главы администрации Яньбянь-Корейского автономно округа Инь Чжаохуэй. Как уточнили в генконсульстве, "Чанлюйхао" - маршрут международного пассажирского поезда, который планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории КНР, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, шэньян, туризм
Туризм, Китай, Россия, Шэньян, Туризм
Россия и Китай запустили туристический железнодорожный состав
В Китае запустили первый рейс туристического поезда "Чанлюйхао"
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао", который в будущем может доходить до Москвы, состоялась в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая, сообщает в субботу генеральное консульство РФ в Шэньяне.
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипмиссии, отмечается, что торжественная церемония состоялась 8 августа. В ней приняли участие, в частности, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, заместитель главы администрации Яньбянь-Корейского автономно округа Инь Чжаохуэй.
Как уточнили в генконсульстве, "Чанлюйхао" - маршрут международного пассажирского поезда, который планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории КНР, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.