https://ria.ru/20230320/kitay-1859089264.html

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:04

2023-03-20T13:04

2023-03-20T17:54

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет лидера Китая приземлился в аэропорту Внуково-2. У трапа выстроился почетный караул, высокого гостя встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Военный оркестр сыграл гимны двух стран.По прилете Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит будет плодотворным.Он также отметил, что собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.В письменном заявлении председателя КНР, распространенном по прибытии, говорится, что Си Цзиньпин "очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть" в Россию с государственным визитом. От имени правительства и народа КНР он выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.Официальная встреча Путина с китайским коллегой начнется в Большом Кремлевском дворце 21 марта в 15:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок, она продлится с 20 по 22 марта.В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, будут подписаны важные двусторонние документы.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230320/si-1859014262.html

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Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт "Внуково" Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт "Внуково" 2023-03-20T13:04 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин, россия, москва