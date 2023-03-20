https://ria.ru/20230320/kitay-1859089264.html
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:04
2023-03-20T13:04
2023-03-20T17:54
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет лидера Китая приземлился в аэропорту Внуково-2. У трапа выстроился почетный караул, высокого гостя встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Военный оркестр сыграл гимны двух стран.По прилете Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит будет плодотворным.Он также отметил, что собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.В письменном заявлении председателя КНР, распространенном по прибытии, говорится, что Си Цзиньпин "очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть" в Россию с государственным визитом. От имени правительства и народа КНР он выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.Официальная встреча Путина с китайским коллегой начнется в Большом Кремлевском дворце 21 марта в 15:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок, она продлится с 20 по 22 марта.В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, будут подписаны важные двусторонние документы.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
https://ria.ru/20230320/si-1859014262.html
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Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт "Внуково"
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт "Внуково"
2023-03-20T13:04
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин, россия, москва
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Москва
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.
Самолет лидера Китая
приземлился в аэропорту Внуково-2. У трапа выстроился почетный караул, высокого гостя встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
. Военный оркестр сыграл гимны двух стран.
По прилете Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит будет плодотворным.
«
"Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками. <...> Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
Си Цзиньпин
председатель Китайской Народной Республики
Он также отметил, что собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным
мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
В письменном заявлении председателя КНР, распространенном по прибытии, говорится, что Си Цзиньпин "очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть" в Россию с государственным визитом. От имени правительства и народа КНР он выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.
«
"Китай и Россия как крупные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН играют важную роль в международных делах. В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих нормах международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, придерживаться подлинной многосторонности, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении".
Си Цзиньпин
председатель Китайской Народной Республики
Официальная встреча Путина с китайским коллегой начнется в Большом Кремлевском дворце 21 марта в 15:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок, она продлится с 20 по 22 марта.
В Пекине
ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, будут подписаны важные двусторонние документы.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию