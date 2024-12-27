https://ria.ru/20241227/morgulov-1991638537.html

Игорь Моргулов: шаги недругов не остановят сотрудничество России и Китая

Игорь Моргулов: шаги недругов не остановят сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 27.12.2024

Игорь Моргулов: шаги недругов не остановят сотрудничество России и Китая

Россия и Китай в уходящем 2024 году успешно развивали контакты и сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, ограничения и попытки Запада настроить... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:00:00+03:00

2024-12-27T13:00:00+03:00

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Россия и Китай в уходящем 2024 году успешно развивали контакты и сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, ограничения и попытки Запада настроить Москву и Пекин друг против друга. О мерах, которые помогли двум странам обеспечить устойчивость торговли, о том, почему КНР понимает причины украинского кризиса, и как может помочь урегулированию, об ответе Москвы и Пекина в 2025 году на "двойное сдерживание" Запада, а также о том, за что Россия и Китай будут бороться в год 80-летия празднования Победы во Второй мировой войне, в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.– Игорь Владимирович, как бы вы оценили развитие политического диалога между Россией и Китаем в 2024 году?– Уходящий год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности. Основанные на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды, наши связи продолжали поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав, каковые, убежден, и должны стать нормой в ХХI веке.Год прошел под знаком юбилея – 75-летия установления дипотношений, которое широко отмечалось в обеих странах. Его главное событие, безусловно, – государственный визит президента России Владимира Путина в КНР в мае. Здесь высоко оценили, что Китай стал первой страной, которую глава российского государства посетил после переизбрания на новый срок, так же, как и годом ранее председатель КНР Си Цзиньпин нанес первый в своей новой каденции зарубежный визит в РФ. Наши страны послали таким образом отчетливый сигнал об обоюдном стратегическом выборе в пользу дальнейшего уплотнения межгосударственных связей.Хочу особо подчеркнуть, что в сегодняшнем турбулентном мире мы с китайскими друзьями не просто политические единомышленники, выступающие за укрепление полицентричных демократических начал в глобальном управлении, но и гаранты сохранения стратегической стабильности на всей планете. В этом есть важнейшее, я бы сказал, историческое измерение российско-китайского партнерства. Майский визит Владимира Путина запомнился также красочной церемонией открытия проекта перекрестных Годов культуры в 2024-2025 годах и посещением административного центра провинции Хэйлунцзян – города Харбина, у истоков которого, как известно, стояли наши соотечественники, внесшие свой уникальный вклад в научно-техническое и культурное наследие современного Китая. Главы двух стран кроме того провели плодотворные беседы "на полях" саммитов ШОС в Астане в июле и БРИКС в Казани в октябре, общались по телефону и обменивались посланиями.– Что бы вы еще отметили в качестве знаковых событий для двусторонних обменов России и Китая?– Среди других важных событий года – визит в Россию в августе премьера Госсовета КНР Ли Цяна для проведения совместно с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 29-й регулярной встречи глав правительств, накануне которой в России побывали практически все вице-премьеры Госсовета КНР. В июле в нашей стране председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи вместе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным принял участие в девятом заседании Комиссии по взаимодействию Федерального Собрания Российской Федерации и ВСНП, а также Парламентском форуме БРИКС. Вице-председатель КНР Хань Чжэн выступил в качестве главного гостя на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, а в Китай для встреч со своими коллегами приезжали секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, многие другие высокопоставленные руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств. Завершающим же "политическим аккордом" 2024 года стал состоявшийся в начале этого месяца партийно-государственный визит председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, который провел обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по всему спектру стратегических вопросов, представляющих интерес для двух стран.Думаю, такая высокая интенсивность контактов на высшем и высоком уровнях сама по себе является ответом на вопрос об объемах и качестве нашего взаимодействия с Китаем.– Этот год был непростым для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, которое подверглось возрастающему прессингу со стороны Запада. Как вы оцениваете результаты взаимодействия на данном направлении?– Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества. В уходящем году главной мишенью таких ограничений стала финансовая сфера. Это создало определенные трудности для проведения платежей между экономическими операторами двух стран. Однако благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом.По данным китайской статистики, в январе-ноябре двусторонний товарооборот увеличился на 2,1% до 222,7 миллиарда долларов, второй год подряд уверенно преодолев заданную лидерами двухсотмиллиардную планку. Полагаю, что по итогам года мы как минимум достигнем прошлогоднего показателя, а то и выйдем на новый рекорд. Так или иначе, мы остаемся важны друг для друга экономически: Китай прочно закрепился на позиции нашего главного торгового партнера, Россия же среди внешнеторговых контрагентов КНР в страновом измерении занимает пятое место.– На какие отрасли наши страны опирались в 2024 году в большей степени? Учитывая изменения структуры российского рынка в последние годы, появились ли новые направления сотрудничества с Китаем?– Высокий темп и стратегический характер взаимодействия поддерживается в энергетике. Наша страна нарастила объемы и упрочила лидерство по поставкам нефти в Китай, на максимальный контрактный уровень выходит прокачка газа по "Силе Сибири", ведутся работы по прокладке газопровода по дальневосточному маршруту. Обеспечиваем значимую долю китайского импорта СПГ и угля, успешно реализуем проекты строительства энергоблоков российского дизайна на местных АЭС, развиваем кооперацию в области нефте- и газохимии.Видим, что у бизнеса по обе стороны границы сохраняется высокий интерес к углублению связей. Среди новых драйверов – черная и цветная металлургия, химическая промышленность. При этом сотрудничество здесь не ограничивается ростом поставок из России различных видов руд, металлов и удобрений, а включает в себя реализацию совместных проектов как на нашей территории, так и в регионах КНР. Особое внимание уделяем продвижению взаимодействия в целом ряде наукоемких и инновационных отраслей, в том числе в области космоса и информационно-коммуникационных технологий.Для стимулирования такой кооперации главы правительств наших стран в августе подписали План российско-китайского инвестиционного сотрудничества, а по линии профильной межправкомиссии осуществляется сопровождение порядка 80 совместных проектов на сумму более 200 миллиардов долларов.Можно с уверенностью сказать, что полностью восстановилось от последствий пандемии транспортное сообщение между Россией и Китаем. Объемы автомобильных перевозок в текущем году увеличились практически вдвое, железная дорога также дала прирост по грузам, активизировалось и пассажирское сообщение, в том числе в декабре запущен долгожданный автобусный маршрут по мосту между городами Благовещенск и Хэйхэ.– Россия в последние годы старалась наращивать несырьевой экспорт в Китай, были ли за 2024 год успехи в этом направлении?– Отмечается неплохая динамика поставок на рынок Китая российской сельхозпродукции. Успешно стартовали продажи отечественной свинины, чего мы добивались более десяти лет. У китайских потребителей наши продовольственные товары приобретают всю большую популярность, чему способствуют новые формы работы, в том числе проведение в регионах Китая в этом году "Российским экспортным центром" трех ярмарок-фестивалей "Сделано в России". В планах на ближайшее время еще ряд таких мероприятий, а также создание сети национальных павильонов нашей продукции.Словом, российско-китайское экономическое сотрудничество не только выстояло в весьма непростой ситуации, но и продолжает устойчиво развиваться. Убежден, что в наступающем году мы сможем сообща добиться еще больших успехов.– Что вы можете сказать о результатах проходящих сейчас между Россией и Китаем перекрестных Годов культуры?– Весьма символично, что 75-летие наших отношений по решению лидеров было совмещено с проведением в нынешнем и будущем годах перекрестных Годов культуры. Целая череда замечательных мероприятий в рамках данного проекта расцветила яркими красками палитру двустороннего взаимодействия, стала наглядным свидетельством живого интереса народов двух стран к культурному достоянию друг друга.Только по итогам первого года реализовано более половины из 230 мероприятий российского Плана перекрестных Годов. На фоне безрезультатных попыток на Западе "отменить" русскую культуру, китайская публика традиционно тепло принимает наших артистов. Прошедшие в этом году на ведущих концертных площадках Китая спектакли балетных трупп Большого и Мариинского театров, Театра балета Бориса Эйфмана, Театра им. Евгения Вахтангова и Александринского театра, концерты оркестраMusicAeternaпод управлением Теодора Курентзиса, Краснознаменного ансамбля им. А.В. Александрова, оперных звезд Хиблы Герзмава и Ильдара Абдразакова, пианиста Дениса Мацуева, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета и многих других мастеров отечественной сцены неизменно собирали здесь полные залы. Продолжилась добрая традиция проведения перекрестных Фестивалей культуры. В этом году в программу мероприятия, состоявшегося в Пекине и Шанхае, вошли концерты двух прославленных коллективов – Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л.Г. Зыкиной и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка".Не меньший интерес китайские друзья проявляют к отечественному изобразительному искусству и историко-художественному наследию: успешно проведены выставки крупнейших российских музеев, в том числе экспозиция Государственной Третьяковской галереи "Русская душа" в Столичном музее Пекина, проект Музеев Московского Кремля "Русское застолье" в Национальном музее Китая, выставка Государственного Русского музея "Русский авангард" в Янчжоу и Ханчжоу.– В западных СМИ встречается немало спекуляций на тему китайской позиции по украинскому конфликту. Как складывается диалог с партнерами по этой теме?– Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях.Пекин с самого начала кризиса занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. Исходя из искреннего стремления содействовать скорейшему урегулированию конфликта, партнеры выступили с рядом инициатив, включая создание на площадке ООН "Группы друзей мира" по украинской проблематике, куда вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга.Полагаем, что многое из высказываемых китайскими коллегами идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках. Тем более, что глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая в 2022 году председателем Си Цзиньпином, предусматривает урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения. Это в полной мере относится к украинской ситуации, возникшей в результате многолетнего игнорирования Западом законных интересов России в сфере безопасности, бесконечных волн расширения НАТО на восток, создания на Украине антироссийского военного плацдарма.– То есть, можно сказать, что Китай действительно понимает мотивы России и причины сегодняшней ситуации?– В КНР хорошо понимают о чем идет речь, поскольку сталкиваются во многом со схожими вызовами – США и их союзники в Азиатско-тихоокеанском регионе планомерно наращивают военное давление на Китай, а Североатлантический альянс, будто позабыв о географической привязке собственного наименования, уже открыто заявляет о претензиях на ответственность за безопасность на обширных просторах Восточной и Южной Азии, или "индо-тихоокеанского региона", как они его называют, и вынашивает планы перемещения в него своей военной инфраструктуры.В контактах с нашими китайским коллегами обращаем внимание и на попрание украинским режимом с полного одобрения Запада всех мыслимых прав – а по сути истребление – русских, русскоязычных и в целом ассоциирующих себя с Россией людей. Кроме того, отмечаем, что, выступая за неукоснительное соблюдение целей и принципов Устава ООН, мы рассматриваем их во всей полноте и взаимосвязи.– Какова ваша оценка взаимодействия с Китаем на международных площадках в уходящем году?– Подходы наших стран к самым разным международным проблемам близки или совпадают. Это способствует последовательному укреплению российско-китайской координации на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН. Вместе с Китаем и другими нашими единомышленники мы успешно противодействовали попыткам отдельных западных стран подчинить работу многосторонних институтов своим узкокорыстным интересам, политизировать дискуссии, отвлечь внимание от реальных вызовов, с которыми сталкиваются государства Мирового большинства. Ценим поддержку Пекином выдвинутых в этой связи как традиционных, так и новых российских инициатив, в том числе по борьбе с героизацией нацизма, неоколониальными практиками и в сфере защиты прав человека, по взаимодействию в космическом пространстве, развитию информационно-коммуникационных технологий и во многих других областях.В уходящем году обострилось немало региональных кризисов. Мы в тесном взаимодействии с китайскими коллегами искали эффективные способы не допустить их дальнейшей эскалации и содействовать вовлеченным государствам в решении лежащих в основе таких конфликтов застарелых проблем, подавляющее большинство которых связано с многовековой хищнической политикой коллективного Запада в отношении остального мира.Благодарны партнерам за конструктивный подход к работе российского председательства в БРИКС. В октябре в Казани с успехом прошел саммит объединения, а также отдельная сессия в формате "аутрич/БРИКС плюс" с участием представителей других развивающихся стран и международных организаций. Важным итогом стало создание категории "государств – партнеров БРИКС", в которую вошли многие авторитетные мировые игроки. Это решение наглядно отражает повышение роли БРИКС в международных делах.Со своей стороны поддерживаем приоритеты председательства КНР в ШОС в 2024-2025 годах, в том числе стремление наших друзей придать новую динамику сотрудничеству в рамках организации. В предстоящем году будем тесно координировать с Пекином работу в рамках параллельных председательств Китая в Совете глав государств и России – в Совете глав правительств ШОС.– Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, о планах развития отношений двух стран в следующем году.– Предстоящий год для наших стран пройдет под знаком 80-летия празднования Победы во Второй мировой войне. В те годы суровых испытаний Россия и Китай понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества. Признательны китайским друзьям за бережное отношение к расположенным в КНР многочисленным захоронениям и мемориальным объектам, посвященным советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Китая. К одному из таких памятников, расположенному в самом центре Харбина, в мае этого года возложил цветы президент России Владимир Путин.На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать двойным противодействием на двойное сдерживание, которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад. Как сказал Владимир Путин на прямой линии, посвященной итогам уходящего года: "Мы были вместе тогда (в годы Второй мировой), мы вместе и сейчас".– Вы отметили, что в 2024 году Россия и Китай вели весьма активное взаимодействие на всех уровнях, в том числе и на самом высоком, могли бы вы рассказать о готовящихся в 2025 году визитах и крупных двусторонних мероприятиях?– Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются. Из того, что не является секретом – в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию, в Китае состоятся юбилейная 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России.Уверен, что 2025 год окажется не менее богатым на культурные события. Самый масштабным из них, думаю, станет церемония закрытия Годов культуры, которая планируется в конце года в России. При этом, вне всякого сомнения, мощный импульс, полученный в результате проведения перекрестных годов, позволит и после их завершения сохранить высокую динамику гуманитарных обменов.

https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952366.html

https://ria.ru/20241219/kitay-1990148504.html

https://ria.ru/20241219/kitaj-1990034250.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585731.html

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китай, россия, игорь моргулов, интервью