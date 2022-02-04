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Си Цзиньпин повысил цель по товарообороту России и Китая

Си Цзиньпин повысил цель по товарообороту России и Китая - РИА Новости, 04.02.2022

Си Цзиньпин повысил цель по товарообороту России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год; несмотря на амбициозность РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:29

2022-02-04T14:29

2022-02-04T14:29

владимир путин

россия

китай

пекин

си цзиньпин

в мире

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год; несмотря на амбициозность задачи, она по силам Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами - довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.В пятницу президент России Владимир Путин находится в Пекине, где перед церемонией открытия Олимпийских игр прошли российско-китайские переговоры."Председатель Си обозначил уже новую цель для нас - 250 миллиардов долларов. Для Китая это не так много, но для нас это очень и очень амбициозная цель", - сказал Песков журналистам по итогам встречи лидеров. Он напомнил, что объем товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году составил 140 миллиардов долларов. Прежняя отсечка, к которой стремились страны - 200 миллиардов.Пресс-секретарь президента отметил, что "250 миллиардов является вполне реалистичным, учитывая нынешнюю динамику развития двусторонних отношений". Он также обратил внимание на документ, который был подписан по итогам переговоров - это совместное заявление Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР о завершении работ по разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами.Песков подчеркнул, что реализация дорожной карты позволит не просто увеличить объемы и масштабы товарооборота, но и поможет усовершенствовать его структуру и определит новые направления кооперации. Он добавил, что диверсификация товарооборота крайне важна с точки зрения выхода стран на принципиально новые уровни взаимодействия в торговле.

https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771042757.html

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владимир путин, россия, китай, пекин, си цзиньпин, в мире, экономика