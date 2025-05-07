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Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая
Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая
Самолет лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:56:00+03:00
2025-05-07T17:56:00+03:00
2025-05-07T19:19:00+03:00
россия
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самолет лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.Лидер КНР прибыл в столичный аэропорт Внуково-2 в районе 18 часов по Москве.Ожидается, что его визит в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Ранее прибыл президент Сербии Александр Вучич. Его самолет по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку. Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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Прибытие Си Цзиньпина в Москву
Кадры прибытия Си Цзиньпина в Москву. У трапа самолёта его встретила вице-премьер России Татьяна Голикова.
2025-05-07T17:56
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PT2M16S
РИА Новости
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россия, си цзиньпин, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, москва, александр вучич, юрий ушаков
Россия, Си Цзиньпин, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Александр Вучич, Юрий Ушаков
Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая
Си Цзиньпин прилетел в Россию для участия в торжествах ко Дню Победы