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Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая

Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование 9 Мая

Самолет лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:56:00+03:00

2025-05-07T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самолет лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.Лидер КНР прибыл в столичный аэропорт Внуково-2 в районе 18 часов по Москве.Ожидается, что его визит в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Ранее прибыл президент Сербии Александр Вучич. Его самолет по дороге в Москву вынужденно приземлился в Баку. Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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Прибытие Си Цзиньпина в Москву Кадры прибытия Си Цзиньпина в Москву. У трапа самолёта его встретила вице-премьер России Татьяна Голикова. 2025-05-07T17:56 true PT2M16S

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Наталья Макарова

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