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В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая
В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая - РИА Новости, 24.02.2023
В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая
Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая вечером 23 февраля прилетела в Россию, сообщает корреспондент РИА Новостей. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:29
2023-02-24T04:29
2023-02-24T12:33
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая вечером 23 февраля прилетела в Россию, сообщает корреспондент РИА Новостей. Группа из 34 китайских туристов, прибывших рейсом из Шэньчжэня, приземлилась в аэропорту Шереметьево вечером в четверг. Их встретили традиционными русскими танцами и караваем. "Сейчас стороны собирают информацию и обмениваются списком компаний, которые имеют право отправляют туристов по безвизовым спискам. Ровно с того момента, как заработает данная система, наши партнеры оперативно соберут группы. Мы рассчитываем, что как максимум к туристическому сезону система заработает, а как минимум - это будет в начале марта", – рассказал РИА Новостям генеральный директор туристической компании "Ника" Александр Флит.С 6 февраля Китай возобновил выездной туризм в Россию и еще 19 стран. Министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг в тестовом режиме начинают организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявлял РИА Новости, что Россия приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.
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новости - туризм, китай, москва, игорь моргулов, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Игорь Моргулов, Туризм
04:29 24.02.2023 (обновлено: 12:33 24.02.2023)
В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая
В Москву прибыла первая после начала пандемии группа туристов из Китая
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая вечером 23 февраля прилетела в Россию, сообщает корреспондент РИА Новостей.
Группа из 34 китайских туристов, прибывших рейсом из Шэньчжэня, приземлилась в аэропорту Шереметьево вечером в четверг. Их встретили традиционными русскими танцами и караваем.
"Я давно хотела приехать, и после того, как возобновились поездки, сразу записалась в эту группу. У России древняя история. Я люблю вашу культуру, балет, живопись. Хочу побывать на Красной площади, в Кремле, в Большом театре", – рассказала одна из путешественниц агентству.
"Сейчас стороны собирают информацию и обмениваются списком компаний, которые имеют право отправляют туристов по безвизовым спискам. Ровно с того момента, как заработает данная система, наши партнеры оперативно соберут группы. Мы рассчитываем, что как максимум к туристическому сезону система заработает, а как минимум - это будет в начале марта", – рассказал РИА Новостям генеральный директор туристической компании "Ника" Александр Флит.
С 6 февраля Китай возобновил выездной туризм в Россию и еще 19 стран. Министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг в тестовом режиме начинают организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявлял РИА Новости, что Россия приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.