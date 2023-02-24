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В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая

В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая - РИА Новости, 24.02.2023

В Москву прилетела первая после начала пандемии группа туристов из Китая

Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая вечером 23 февраля прилетела в Россию, сообщает корреспондент РИА Новостей. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:29

2023-02-24T04:29

2023-02-24T12:33

туризм

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая вечером 23 февраля прилетела в Россию, сообщает корреспондент РИА Новостей. Группа из 34 китайских туристов, прибывших рейсом из Шэньчжэня, приземлилась в аэропорту Шереметьево вечером в четверг. Их встретили традиционными русскими танцами и караваем. "Сейчас стороны собирают информацию и обмениваются списком компаний, которые имеют право отправляют туристов по безвизовым спискам. Ровно с того момента, как заработает данная система, наши партнеры оперативно соберут группы. Мы рассчитываем, что как максимум к туристическому сезону система заработает, а как минимум - это будет в начале марта", – рассказал РИА Новостям генеральный директор туристической компании "Ника" Александр Флит.С 6 февраля Китай возобновил выездной туризм в Россию и еще 19 стран. Министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг в тестовом режиме начинают организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявлял РИА Новости, что Россия приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.

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