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Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов - РИА Новости, 16.01.2023
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Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов - РИА Новости, 16.01.2023
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов
Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:19
2023-01-16T11:23
экономика
китай
россия
сила сибири — 2
александр новак
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания правительства.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
https://ria.ru/20221223/gaz-1840775133.html
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экономика, китай, россия, сила сибири — 2, александр новак
Экономика, Китай, Россия, Сила Сибири — 2, Александр Новак
11:19 16.01.2023 (обновлено: 11:23 16.01.2023)
 
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов

Новак: поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных 15,5 миллиарда кубов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы на Амурском ГПЗ
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания правительства.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 11:50
Новак рассказал о диверсификации поставок газа с европейского рынка
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 10:52
Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов
 
ЭкономикаКитайРоссияСила Сибири — 2Александр Новак
 
 
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