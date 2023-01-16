https://ria.ru/20230116/gaz-1845117887.html

Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов

Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов - РИА Новости, 16.01.2023

Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов

Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:19

2023-01-16T11:19

2023-01-16T11:23

экономика

китай

россия

сила сибири — 2

александр новак

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания правительства.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.

https://ria.ru/20221223/gaz-1840775133.html

https://ria.ru/20230116/byudzhet-1845109002.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, сила сибири — 2, александр новак