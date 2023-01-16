11:19 16.01.2023 (обновлено: 11:23 16.01.2023)
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных результатов
Новак: поставки газа по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных 15,5 миллиарда кубов
Трубопроводы на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли в 2022 году рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа", - сказал Новак в ходе совещания правительства.
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Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.