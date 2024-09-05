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Зампредседателя КНР сделал заявление о холодной войне - РИА Новости, 05.09.2024
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11:23 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kitay-1970767832.html
Зампредседателя КНР сделал заявление о холодной войне
Зампредседателя КНР сделал заявление о холодной войне - РИА Новости, 05.09.2024
Зампредседателя КНР сделал заявление о холодной войне
Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, менталитета холодной войны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе пленарного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:23
2024-09-05T11:23
в мире
китай
азия
владивосток
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, менталитета холодной войны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, Китай на фоне перемен в международной обстановке готов консолидировать усилия со странами Азии, способствовать миру и процветанию. "В этой связи хотел предложить следующее. Первое - необходимо придерживаться принципов открытости и инклюзивности, которые являются лейтмотивом современного мира. Китай продвигает строительство мировой экономики открытого типа, выступает против протекционизма, против введения односторонних санкций", - сказал он. Второе предложение, отметил китайский политик, заключается в необходимости углубления взаимовыгодного сотрудничества, что является важным драйвером для развития Северо-Восточной Азии. Он добавил, что следует активно работать над поиском новых точек соприкосновения интересов, полноценно выявлять собственные преимущества, совместно защищать стабильные, бесперебойные бытовые цепочки, а также укреплять взаимодействие в искусственном интеллекте и зеленой экономике. "Третье - комплексно обеспечить развитие и безопасность. Безопасность - предпосылка развития, а развитие - гарантия безопасности. Китай твердо стоит на страже мира во всем мире, стимулирует глобальное развитие, решительно выступает против гегемонизма и политики силы во всех проявлениях, против менталитета холодной войны, против вмешательства во внутренние дела других государств и применения двойных стандартов", - добавил Чжэн. Он также заявил, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии дается непросто, но Китай готов активизировать диалог и обмен для обеспечения региональной безопасности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, китай, азия, владивосток, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Китай, Азия, Владивосток, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Зампредседателя КНР сделал заявление о холодной войне

Зампредседателя КНР Хань Чжэн: Китай против менталитета холодной войны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, менталитета холодной войны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, Китай на фоне перемен в международной обстановке готов консолидировать усилия со странами Азии, способствовать миру и процветанию.
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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"В этой связи хотел предложить следующее. Первое - необходимо придерживаться принципов открытости и инклюзивности, которые являются лейтмотивом современного мира. Китай продвигает строительство мировой экономики открытого типа, выступает против протекционизма, против введения односторонних санкций", - сказал он.
Второе предложение, отметил китайский политик, заключается в необходимости углубления взаимовыгодного сотрудничества, что является важным драйвером для развития Северо-Восточной Азии. Он добавил, что следует активно работать над поиском новых точек соприкосновения интересов, полноценно выявлять собственные преимущества, совместно защищать стабильные, бесперебойные бытовые цепочки, а также укреплять взаимодействие в искусственном интеллекте и зеленой экономике.
"Третье - комплексно обеспечить развитие и безопасность. Безопасность - предпосылка развития, а развитие - гарантия безопасности. Китай твердо стоит на страже мира во всем мире, стимулирует глобальное развитие, решительно выступает против гегемонизма и политики силы во всех проявлениях, против менталитета холодной войны, против вмешательства во внутренние дела других государств и применения двойных стандартов", - добавил Чжэн.
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Он также заявил, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии дается непросто, но Китай готов активизировать диалог и обмен для обеспечения региональной безопасности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
В миреКитайАзияВладивостокХань ЧжэнДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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