https://ria.ru/20250113/kitay-1993406948.html

Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента

Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента - РИА Новости, 13.01.2025

Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента

Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:12:00+03:00

2025-01-13T06:12:00+03:00

2025-01-13T06:20:00+03:00

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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.Отдельно в декабре 2024 года товарооборот двух стран составил 21,973 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,67 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 11,303 миллиарда долларов.Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20241213/knr-1988955640.html

https://ria.ru/20241206/tovarooborot-1987732327.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия