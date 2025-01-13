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Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента - РИА Новости, 13.01.2025
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06:12 13.01.2025 (обновлено: 06:20 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kitay-1993406948.html
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента - РИА Новости, 13.01.2025
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента
Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:12:00+03:00
2025-01-13T06:20:00+03:00
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.Отдельно в декабре 2024 года товарооборот двух стран составил 21,973 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,67 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 11,303 миллиарда долларов.Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20241213/knr-1988955640.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента

Товарооборот России и Китая вырос до рекордных 244,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Посол КНР: товарооборот Китая и России покажет рост, несмотря на давление
13 декабря 2024, 09:00
Отдельно в декабре 2024 года товарооборот двух стран составил 21,973 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,67 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 11,303 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России
6 декабря 2024, 14:59
 
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