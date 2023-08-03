Рейтинг@Mail.ru
Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 03.08.2023 (обновлено: 17:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/aes-1887988032.html
Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай
Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай - РИА Новости, 03.08.2023
Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай
Корпус ядерного реактора для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, сооружаемого в Китае с участием России, доставили из РФ на площадку строительства, сообщила в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:21
2023-08-03T17:21
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тяньваньская аэс
атомстройэкспорт
ввэр-1000
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/19/1500511958_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ec8900731ccca78a856ad057849d758e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, сооружаемого в Китае с участием России, доставили из РФ на площадку строительства, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт". "Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение", - сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам "Атомстройэкспорта" Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении. Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина - 12 метров, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. Днем ранее на объект были доставлено и другое оборудование реакторной установки, в том числе четыре парогенератора и три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата. Корпус реактора был изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона "Росатома" завода "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Первые два энергоблока станции с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2010 году "Росатом" и Китайская корпорация ядерной промышленности подписали генеральный контракт на сооружение второй очереди станции (энергоблоки №№3 и 4). В 2018 году был успешно завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди. В марте 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение новых блоков четвертой очереди на площадке Тяньваньской АЭС мощностью 1200 МВт каждый (блоки №№ 7 и 8). По данному проекту подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых современных реакторов ВВЭР-1200 поколения "3+". В соответствии с документами российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Проект ВВЭР-1200 отличает повышенная безопасность и надежность. Ввод новых блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.Развитие партнерства по мирному атомуСотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. В 2019 году "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это также будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь.Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
https://ria.ru/20230731/kredit-1887364686.html
https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html
https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/19/1500511958_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_5ab1afbcef59b7b9025eb3bca08c8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, атомстройэкспорт, ввэр-1000, экономика
Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, Атомстройэкспорт, ВВЭР-1000, Экономика
Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай

Корпус ядерного реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай

© РИА Новости / Анна РаткоглоТяньваньская АЭС в Китае
Тяньваньская АЭС в Китае - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, сооружаемого в Китае с участием России, доставили из РФ на площадку строительства, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт".
"Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение", - сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам "Атомстройэкспорта" Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС
31 июля, 14:29
Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина - 12 метров, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. Днем ранее на объект были доставлено и другое оборудование реакторной установки, в том числе четыре парогенератора и три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата.
Корпус реактора был изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона "Росатома" завода "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область).
Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
Первые два энергоблока станции с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2010 году "Росатом" и Китайская корпорация ядерной промышленности подписали генеральный контракт на сооружение второй очереди станции (энергоблоки №№3 и 4). В 2018 году был успешно завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди.
В марте 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение новых блоков четвертой очереди на площадке Тяньваньской АЭС мощностью 1200 МВт каждый (блоки №№ 7 и 8). По данному проекту подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых современных реакторов ВВЭР-1200 поколения "3+". В соответствии с документами российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Проект ВВЭР-1200 отличает повышенная безопасность и надежность. Ввод новых блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.
Алексей Лихачев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
28 июля, 15:22

Развитие партнерства по мирному атому

Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. В 2019 году "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это также будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.
Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь.
Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.
С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Киев тайно скупает атомные технологии
11 июля, 08:00
 
КитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭСАтомстройэкспортВВЭР-1000Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала