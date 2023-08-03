https://ria.ru/20230803/aes-1887988032.html

Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай

Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай - РИА Новости, 03.08.2023

Корпус реактора нового блока Тяньваньской АЭС доставили из России в Китай

Корпус ядерного реактора для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, сооружаемого в Китае с участием России, доставили из РФ на площадку строительства, сообщила в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:21

2023-08-03T15:21

2023-08-03T17:21

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тяньваньская аэс

атомстройэкспорт

ввэр-1000

экономика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, сооружаемого в Китае с участием России, доставили из РФ на площадку строительства, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт". "Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение", - сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам "Атомстройэкспорта" Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении. Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина - 12 метров, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. Днем ранее на объект были доставлено и другое оборудование реакторной установки, в том числе четыре парогенератора и три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата. Корпус реактора был изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона "Росатома" завода "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Первые два энергоблока станции с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2010 году "Росатом" и Китайская корпорация ядерной промышленности подписали генеральный контракт на сооружение второй очереди станции (энергоблоки №№3 и 4). В 2018 году был успешно завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди. В марте 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение новых блоков четвертой очереди на площадке Тяньваньской АЭС мощностью 1200 МВт каждый (блоки №№ 7 и 8). По данному проекту подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых современных реакторов ВВЭР-1200 поколения "3+". В соответствии с документами российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Проект ВВЭР-1200 отличает повышенная безопасность и надежность. Ввод новых блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.Развитие партнерства по мирному атомуСотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. В 2019 году "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это также будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь.Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.

https://ria.ru/20230731/kredit-1887364686.html

https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html

https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, атомстройэкспорт, ввэр-1000, экономика