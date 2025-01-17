https://ria.ru/20250117/rets-1994218513.html

Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае

Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 17.01.2025

Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае

Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:30:00+03:00

2025-01-17T15:30:00+03:00

2025-01-17T15:53:00+03:00

экономика

санкт-петербург

шэньян

россия

александр беглов

вероника никишина

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) организует в преддверии китайского Нового года в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, сообщает центр.Фестиваль проходит с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице"."Всего жители Шэньяна могут оценить продукцию от более 120 производителей: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Так, например, на прилавках ярмарки можно будет найти молочную продукцию из Воронежской области, приморский мед, кондитерские изделия из Белгородской области и Кабардино-Балкарской Республики, владимирское печенье, бакалею из Амурской области, морсы из Карелии, медовые торты из Иркутской области, косметику от новгородского производителя и многое другое", - говорится в сообщении.Гости могут попробовать настоящие русские блюда в кафе, оценить российскую продукцию в дегустационной зоне и сразу же приобрести понравившиеся продукты. Приобрести российскую продукцию также можно в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах. Кроме того, на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса."Расширение знаний китайских потребителей и бизнеса о том, насколько разнообразную продукцию Россия готова поставлять, необходимо для реализации потенциала нашего торгового сотрудничества. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предоставляет производителям площадку для того, чтобы оценить спрос на свою продукцию, найти покупателей и партнеров, сделать еще один шаг к высокой узнаваемости на новом рынке", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В число регионов-лидеров по представленности в Шэньяне вошел Санкт-Петербург."Развитие торгового сотрудничества с дружественными странами - одна из важнейших задач города. Санкт-Петербург обладает одним из самых высоких экспортных потенциалов в стране - у нас более 8 тысяч компаний-экспортеров. Северная столица торгует со 185 странами мира. 139 стран - наши партнеры в экспорте. Товарооборот Петербурга с дружественными странами за 9 месяцев прошлого года вырос на 17% и достиг исторического максимума в 86% от общего объема. Промышленные предприятия Петербурга поставляют на внешние рынки радиоэлектронику, лекарства и медицинское оборудование, продукцию энергомашиностроения, судостроения и многое другое. Петербургские компании-экспортеры расширяют географию поставок, активно используя региональные и федеральные меры поддержки. Китайская Народная Республика остается главным торговым партнером Санкт-Петербурга. Развитие прямых логистических путей из Петербурга в китайские порты существенно повышает возможности увеличения товарооборота. А такие форматы сотрудничества, как ярмарка в Шэньяне, помогают создать устойчивую базу для долгосрочного взаимодействия наших предприятий с китайскими партнерами", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Российский экспортный центр напомнил, что в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. В преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду.Больше о программе "Сделано в России" и фестивалях-ярмарках можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250117/festil-yarmarka-1994207269.html

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экономика, санкт-петербург, шэньян, россия, александр беглов, вероника никишина