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Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 17.01.2025
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15:30 17.01.2025 (обновлено: 15:53 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/rets-1994218513.html
Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае
Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 17.01.2025
Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае
Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:30:00+03:00
2025-01-17T15:53:00+03:00
экономика
санкт-петербург
шэньян
россия
александр беглов
вероника никишина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) организует в преддверии китайского Нового года в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, сообщает центр.Фестиваль проходит с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице"."Всего жители Шэньяна могут оценить продукцию от более 120 производителей: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Так, например, на прилавках ярмарки можно будет найти молочную продукцию из Воронежской области, приморский мед, кондитерские изделия из Белгородской области и Кабардино-Балкарской Республики, владимирское печенье, бакалею из Амурской области, морсы из Карелии, медовые торты из Иркутской области, косметику от новгородского производителя и многое другое", - говорится в сообщении.Гости могут попробовать настоящие русские блюда в кафе, оценить российскую продукцию в дегустационной зоне и сразу же приобрести понравившиеся продукты. Приобрести российскую продукцию также можно в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах. Кроме того, на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса."Расширение знаний китайских потребителей и бизнеса о том, насколько разнообразную продукцию Россия готова поставлять, необходимо для реализации потенциала нашего торгового сотрудничества. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предоставляет производителям площадку для того, чтобы оценить спрос на свою продукцию, найти покупателей и партнеров, сделать еще один шаг к высокой узнаваемости на новом рынке", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В число регионов-лидеров по представленности в Шэньяне вошел Санкт-Петербург."Развитие торгового сотрудничества с дружественными странами - одна из важнейших задач города. Санкт-Петербург обладает одним из самых высоких экспортных потенциалов в стране - у нас более 8 тысяч компаний-экспортеров. Северная столица торгует со 185 странами мира. 139 стран - наши партнеры в экспорте. Товарооборот Петербурга с дружественными странами за 9 месяцев прошлого года вырос на 17% и достиг исторического максимума в 86% от общего объема. Промышленные предприятия Петербурга поставляют на внешние рынки радиоэлектронику, лекарства и медицинское оборудование, продукцию энергомашиностроения, судостроения и многое другое. Петербургские компании-экспортеры расширяют географию поставок, активно используя региональные и федеральные меры поддержки. Китайская Народная Республика остается главным торговым партнером Санкт-Петербурга. Развитие прямых логистических путей из Петербурга в китайские порты существенно повышает возможности увеличения товарооборота. А такие форматы сотрудничества, как ярмарка в Шэньяне, помогают создать устойчивую базу для долгосрочного взаимодействия наших предприятий с китайскими партнерами", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Российский экспортный центр напомнил, что в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. В преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду.Больше о программе "Сделано в России" и фестивалях-ярмарках можно узнать на сайте РЭЦ.
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экономика, санкт-петербург, шэньян, россия, александр беглов, вероника никишина
Экономика, Санкт-Петербург, Шэньян, Россия, Александр Беглов, Вероника Никишина
Продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае

РЭЦ: продукцию из 43 регионов представят на ярмарке "Сделано в России" в Китае

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦФестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Шэньяне
Фестиваль-ярмарка Сделано в России открылся в китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открылся в китайском Шэньяне
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) организует в преддверии китайского Нового года в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, сообщает центр.
Фестиваль проходит с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице".
"Всего жители Шэньяна могут оценить продукцию от более 120 производителей: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Так, например, на прилавках ярмарки можно будет найти молочную продукцию из Воронежской области, приморский мед, кондитерские изделия из Белгородской области и Кабардино-Балкарской Республики, владимирское печенье, бакалею из Амурской области, морсы из Карелии, медовые торты из Иркутской области, косметику от новгородского производителя и многое другое", - говорится в сообщении.
Гости могут попробовать настоящие русские блюда в кафе, оценить российскую продукцию в дегустационной зоне и сразу же приобрести понравившиеся продукты. Приобрести российскую продукцию также можно в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах. Кроме того, на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса.
"Расширение знаний китайских потребителей и бизнеса о том, насколько разнообразную продукцию Россия готова поставлять, необходимо для реализации потенциала нашего торгового сотрудничества. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предоставляет производителям площадку для того, чтобы оценить спрос на свою продукцию, найти покупателей и партнеров, сделать еще один шаг к высокой узнаваемости на новом рынке", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В число регионов-лидеров по представленности в Шэньяне вошел Санкт-Петербург.
"Развитие торгового сотрудничества с дружественными странами - одна из важнейших задач города. Санкт-Петербург обладает одним из самых высоких экспортных потенциалов в стране - у нас более 8 тысяч компаний-экспортеров. Северная столица торгует со 185 странами мира. 139 стран - наши партнеры в экспорте. Товарооборот Петербурга с дружественными странами за 9 месяцев прошлого года вырос на 17% и достиг исторического максимума в 86% от общего объема. Промышленные предприятия Петербурга поставляют на внешние рынки радиоэлектронику, лекарства и медицинское оборудование, продукцию энергомашиностроения, судостроения и многое другое. Петербургские компании-экспортеры расширяют географию поставок, активно используя региональные и федеральные меры поддержки. Китайская Народная Республика остается главным торговым партнером Санкт-Петербурга. Развитие прямых логистических путей из Петербурга в китайские порты существенно повышает возможности увеличения товарооборота. А такие форматы сотрудничества, как ярмарка в Шэньяне, помогают создать устойчивую базу для долгосрочного взаимодействия наших предприятий с китайскими партнерами", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Российский экспортный центр напомнил, что в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. В преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду.
Больше о программе "Сделано в России" и фестивалях-ярмарках можно узнать на сайте РЭЦ.
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, КНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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ЭкономикаСанкт-ПетербургШэньянРоссияАлександр БегловВероника Никишина
 
 
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