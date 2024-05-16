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Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае

Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае - РИА Новости, 16.05.2024

Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным официальным визитом. Подробности встречи лидеров РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:19

2024-05-16T13:19

2024-05-16T14:49

фото

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

пекин

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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным официальным визитом. Подробности встречи лидеров двух стран — в фотоленте Ria.ru.

россия

китай

пекин

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2024

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