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Турпоток между Россией и Китаем за год составил около 1,2 миллиона человек - РИА Новости, 27.03.2024
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06:11 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/turpotok-1936074539.html
Турпоток между Россией и Китаем за год составил около 1,2 миллиона человек
Турпоток между Россией и Китаем за год составил около 1,2 миллиона человек - РИА Новости, 27.03.2024
Турпоток между Россией и Китаем за год составил около 1,2 миллиона человек
Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:11
2024-03-27T06:11
россия
китай
евгений иванов (дипломат)
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БАЙКАЛЬСК, 27 мар - РИА Новости. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Общий турпоток (России - ред.) с Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона туристов", - сказал Вахруков в кулуарах 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы. Он отметил, что за полгода после запуска механизма безвизовых групповых поездок с Китаем в Россию удалось "привлечь около 250 тысяч гостей из КНР". "Внутренний туризм вернулся к допандемийным показателям и показывает хорошую динамику, поэтому сейчас большое внимание уделяем привлечению иностранных путешественников. С 2024 года Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай. Будем рассказывать, какие предложения есть в России, презентуем свой бренд, расскажем о городах и точках притяжения", - добавил замминистра. Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
https://ria.ru/20240325/puteshestviya-1935660223.html
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россия, китай, евгений иванов (дипломат)
Россия, Китай, Евгений Иванов (дипломат)
Турпоток между Россией и Китаем за год составил около 1,2 миллиона человек

Турпоток между Россией и КНР в 2023 году составил порядка 1,2 миллиона человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКитайские студенты на Красной площади в Москве
Китайские студенты на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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БАЙКАЛЬСК, 27 мар - РИА Новости. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
«
"Общий турпоток (России - ред.) с Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона туристов", - сказал Вахруков в кулуарах 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы.
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Он отметил, что за полгода после запуска механизма безвизовых групповых поездок с Китаем в Россию удалось "привлечь около 250 тысяч гостей из КНР".
"Внутренний туризм вернулся к допандемийным показателям и показывает хорошую динамику, поэтому сейчас большое внимание уделяем привлечению иностранных путешественников. С 2024 года Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай. Будем рассказывать, какие предложения есть в России, презентуем свой бренд, расскажем о городах и точках притяжения", - добавил замминистра.
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Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
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