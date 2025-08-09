https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

Биография Ивана Краско

Биография Ивана Краско - РИА Новости, 09.08.2025

Биография Ивана Краско

Народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, скончался в Петербурге, сообщил его друг, депутат городского парламента... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T13:48:00+03:00

2025-08-09T13:48:00+03:00

2025-08-09T13:55:00+03:00

культура

справки

иван краско

биографии

санкт-петербург

ленинградский театральный институт имени а. н. островского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034317843_0:359:2715:1886_1920x0_80_0_0_8b98f81a8b3f488b29c0c31a048cf786.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, скончался в Петербурге, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков. Ниже приводится биографическая справка. Артист театра и кино, народный артист России Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта. В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (был объединен с Ленинградским НИИ театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств), на курс народной артистки РСФСР Елизаветы Тиме. В 1961 году, по окончании театрального института, Иван Краско был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени М. Горького (ныне БДТ имени Г.А. Товстоногова), где играл до 1965 года. За все время пребывания в театре артисту довелось играть только второстепенных героев, поэтому он решил сменить место работы. В 1965 году он стал актером Ленинградского областного театра драмы и комедии (ныне Драматический театр "На Литейном"). Однако здесь Краско ждало разочарование – за год была всего одна постановка с его участием. Актер снова принял решение поменять место работы. В 1966 году Иван Краско вошел в состав труппы Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской (ныне Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской), которому оставался верен на протяжении более 50 лет. Став одним из ведущих актеров, Иван Краско принимал участие в таких постановках, как "Джордано Бруно" Олега Окулевича (1966), "Принц и нищий" Марка Твена (1967), "Люди и мыши" Джона Стейнбека (1970), "Царь Федор Иоаннович" Алексея Константиновича Толстого (1972), "Старик" Максима Горького (1973), "Женитьба" Николая Гоголя (1975), "Играем Стриндберга" Фридриха Дюрренматта (1976), "Аморальная история" Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского (1978), "Генерал Серпилин" Константина Симонова (1982), "Выбор" Юрия Бондарева (1985), "Дни Турбиных" Михаила Булгакова (1987), "Идиот" Федора Достоевского (1993), "Горячее сердце" Александра Островского (1995), "Шут Балакирев" Григория Горина (2001), "Чичиков" Михаила Булгакова (2002), "Тише, афиняне!" Георгия Корольчука (2005), "Доходное место" Александра Островского (2010), "Эрос" Павла Когоута (2011), "Костюмер" Рональда Харвуда (2017), "Утоли моя печали…" Сергея Буранова и в музыкальном спектакле "Я вернулся в мой город…" (2018). В 1961 году актер дебютировал в кино – в картине Владимира Венгерова "Балтийское небо". Затем были небольшие роли в фильмах "Авария" Наума Бирмана и Александра Абрамова (1965), "В городе С." Иосифа Хейфица, "На диком бреге" Анатолия Граника (оба – 1966), "Дорога домой" Юлиана Панича (1967), "Первороссияне" Александра Иванова (1967), "Белый флюгер" Давида Кочаряна, "Пятеро с неба" Владимира Шределя (оба – 1969), "Ночная смена" Леонида Менакера (1970), "Дом на Фонтанке" Юрия Дубравина, "Принц и нищий" Вадима Гаузнера (оба – 1972) и др. Первой значимой работой стала картина "Сержант милиции" Герберта Раппапорта (1974), где Иван Краско сыграл роль майора Григорьева. Также артист появился в фильмах "Юркины рассветы" Николая Ильинского (1974), "Конец императора тайги" Владимира Саруханова (1978), "Эскадрон гусар летучих" Никиты Хубова и Станислава Ростоцкого (1980), сериале "Россия молодая" Ильи Гурина (1981-1982), фильме "Тем, кто остается жить" (1982) Николая Гусарова, сериалах "Макар-следопыт" Николая Ковальского (1984), "Иван Бабушкин" Георгия Кузнецова (1985), фильме "Последняя дорога" Леонида Менакера (1986), сериале "Конь белый" Гелия Рябова (1993), сериале "Улицы разбитых фонарей – 2" (1998) и др. В новом тысячелетии Иван Краско был задействован в фильме "Особенности национальной охоты в зимний период" Александра Рогожкина (2000), сериале "Агент национальной безопасности – 3" Дмитрия Светозарова и др. (2001), фильме "Привет, малыш!" Владимира Макеранца (2001), сериалах "Убойная сила – 4" Сергея Снежкина (2002), "Брежнев" Сергея Снежкина, "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко (все – 2005), сериале "Морские дьяволы – 2" Кирилла Капицы и др. (2007), фильме "Тарас Бульба" Владимира Бортко (2009), сериалах "Петр I. Завещание" Владимира Бортко (2011), "Белая гвардия" Сергея Снежкина (2012), "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" Александра Картохина и др. (2013), фильме "Лед" Павла Дроздова (2013), сериалах "Конец невинности" Стаса Иванова (2019), "Работа над ошибками" Рауфа Кубаева (2021), фильме "Моя ужасная сестра" Александра Галибина (2022) и др. Он также сыграл главные роли в фильме "В гавань заходили корабли" Михаила Коновальчука (2007), сериалах "Иванов и Рабинович" Валерия Быченкова (2004), "Подлинная история поручика Ржевского" Андрея Максимкова (2005), "Женская логика – 5" Виктора Бутурлина (2006), "Личное дело капитана Рюмина" Игоря Москвитина и др. (2009), короткометражных фильмах "Вместе" Евгения Черепанова (2012), "Чудесный доктор" Валерии Тимошенко (2014), "День рождения" Евы Кошевой (2019). В 1999 году у Ивана Краско дебютировал в качестве режиссера. Совместно с Михаилом Казаковым он снял фильм-спектакль "Чествование" по одноименной пьесе американского драматурга Бернарда Слейда. В ряде фильмов и сериалов, таких как "Иван Бабушкин" (1985) и "Отряд специального назначения" (1987) Георгия Кузнецова, "Владимир Высоцкий. Документальная трилогия" Петра Солдатенкова (1998), "Дети блокады" Аллы Чикичевой (2007), "Брестская крепость" Александра Котта (2010) и др., Краско читал текст от автора. Актер озвучивал героев мультфильмов "Карлик Нос" Ильи Максимова (2003) и "Алеша Попович и Тугарин Змей" Константина Бронзита (2004), а в диснеевском "Геркулесе" читал текст от автора. Иван Краско – автор книг "Мой друг Петр Шелохонов" (2009) и "Байки. И не только" (2010). Народный артист РФ (1992). Был награжден орденом Почета (2010). Лауреат Царскосельской художественной премии (2003), Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2010), Специальной премии "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2018). В 2015 году Ивану Краско было присвоено звание почетного жителя муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (2015). Иван Краско был несколько раз женат. У него родились шестеро детей. Старший сын Андрей Краско (1957-2006), был известным актером, снимался в сериале "Агент национальной безопасности" (1999), картинах "Операция "С Новым годом!" (1996), "Блокпост" (1998).

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, иван краско, биографии, санкт-петербург, ленинградский театральный институт имени а. н. островского