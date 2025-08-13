Прощание с Иваном Краско завершилось аплодисментами

https://ria.ru/20250813/krasko-2034977868.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, завершилось в театре имени Комиссаржевской, где он служил, аплодисментами и криками "Браво!" актера проводили в последний путь, передает корреспондент РИА Новости. На сцене театра состоялось прощание с Иваном Краско, были зачитаны правительственные и другие телеграммы с соболезнованиями, с артистом пришли проститься его коллеги, которые играли с ним на одной сцене и знали его лично. Среди них заслуженный артист России Юрий Кузнецов, народный артист РФ Георгий Штиль, народный артист Николай Буров, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Мастерская" Григорий Козлов, концертный директор актера Вячеслав Смородинов, народный артист России Георгий Корольчук и многие другие. Гроб с артистом вынесли из театра под аплодисменты и крики "Браво!", которые длились больше 2 минут. В свой последний путь Краско отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта, это была его последняя воля. Ранее в воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".
