Умер актер Иван Краско
12:25 09.08.2025 (обновлено: 15:19 09.08.2025)
Умер актер Иван Краско
Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале."Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит ничего не сказать", — написал он.В театре имени Комиссаржевской уточнили, что актер умер после тяжелой продолжительной болезни, о дате и месте прощания объявят отдельно.В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что он попал в больницу и находится в реанимации.Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953-м окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". Несколько лет служил командиром корабля Дунайской речной флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме. С 1965-го играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.Самые известные фильмы и сериалы с участием Краско:Также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".Награжден орденом Почета. Обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лауреат "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Актер Иван Краско
Актер Иван Краско. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале.
"Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит ничего не сказать", — написал он.
Кадр из фильма "Сын полка"
В театре имени Комиссаржевской уточнили, что актер умер после тяжелой продолжительной болезни, о дате и месте прощания объявят отдельно.
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что он попал в больницу и находится в реанимации.
Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953-м окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". Несколько лет служил командиром корабля Дунайской речной флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме. С 1965-го играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.
Самые известные фильмы и сериалы с участием Краско:
  • "Эскадрон гусар летучих";
  • "Сын полка";
  • "Господин оформитель";
  • "Принц и нищий";
  • "Убойная сила";
  • "Особенности национальной охоты в зимний период";
  • "Тарас Бульба".
Также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".
Награжден орденом Почета. Обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лауреат "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
