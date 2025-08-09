https://ria.ru/20250809/krasko-2034317743.html
Умер актер Иван Краско
Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:25:00+03:00
2025-08-09T12:25:00+03:00
2025-08-09T15:19:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале."Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит ничего не сказать", — написал он.В театре имени Комиссаржевской уточнили, что актер умер после тяжелой продолжительной болезни, о дате и месте прощания объявят отдельно.В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что он попал в больницу и находится в реанимации.Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953-м окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". Несколько лет служил командиром корабля Дунайской речной флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме. С 1965-го играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.Самые известные фильмы и сериалы с участием Краско:Также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".Награжден орденом Почета. Обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лауреат "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
