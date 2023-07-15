https://ria.ru/20230715/krasko-1884341863.html

Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции

Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции - РИА Новости, 15.07.2023

Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции

Состояние народного артиста России Ивана Краско, прооперированного накануне из-за последствий инсульта, улучшилось, сообщила РИА Новости помощница артиста Дарья РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:50

2023-07-15T10:50

2023-07-15T14:56

культура

новости культуры

иван краско

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_0:227:2699:1745_1920x0_80_0_0_c2638df079360af84a03f9104c85d8b1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Состояние народного артиста России Ивана Краско, прооперированного накануне из-за последствий инсульта, улучшилось, сообщила РИА Новости помощница артиста Дарья Пашкова. "Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжелым, но сегодня, слава богу, ему уже легче", — сказала он.По словам Дашковой, сегодня днем она будет с разрешения медиков находиться рядом с Краско в реанимационном отделении, чтобы артист был в привычном окружении. Помощница артиста также поблагодарила врачей и медицинский персонал Центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к Краско, но и ко всем пациентам стационара. Директор артиста Вячеслав Смородинов в четверг рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение Национального исследовательского медицинского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам сына артиста Федора Краско, его отца госпитализировали из-за последствий прошлого инсульта. Актера прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Федор также рассказывал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом артист "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022-го он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20230714/drozdov-1884264746.html

https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, иван краско, россия