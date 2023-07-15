https://ria.ru/20230715/krasko-1884341863.html
Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции
Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции - РИА Новости, 15.07.2023
Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции
Состояние народного артиста России Ивана Краско, прооперированного накануне из-за последствий инсульта, улучшилось, сообщила РИА Новости помощница артиста Дарья РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:50
2023-07-15T10:50
2023-07-15T14:56
культура
новости культуры
иван краско
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Состояние народного артиста России Ивана Краско, прооперированного накануне из-за последствий инсульта, улучшилось, сообщила РИА Новости помощница артиста Дарья Пашкова. "Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжелым, но сегодня, слава богу, ему уже легче", — сказала он.По словам Дашковой, сегодня днем она будет с разрешения медиков находиться рядом с Краско в реанимационном отделении, чтобы артист был в привычном окружении. Помощница артиста также поблагодарила врачей и медицинский персонал Центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к Краско, но и ко всем пациентам стационара. Директор артиста Вячеслав Смородинов в четверг рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение Национального исследовательского медицинского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам сына артиста Федора Краско, его отца госпитализировали из-за последствий прошлого инсульта. Актера прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Федор также рассказывал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом артист "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022-го он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884264746.html
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новости культуры, иван краско, россия
Культура, Новости культуры, Иван Краско, Россия
Помощница Ивана Краско рассказала о состоянии актера после операции
Состояние актера Ивана Краско улучшилось, хотя он остается в реанимации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Состояние народного артиста России Ивана Краско, прооперированного накануне из-за последствий инсульта, улучшилось, сообщила РИА Новости помощница артиста Дарья Пашкова.
«
"Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжелым, но сегодня, слава богу, ему уже легче", — сказала он.
По словам Дашковой, сегодня днем она будет с разрешения медиков находиться рядом с Краско в реанимационном отделении, чтобы артист был в привычном окружении.
Помощница артиста также поблагодарила врачей и медицинский персонал Центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к Краско, но и ко всем пациентам стационара.
Николая Дроздова госпитализировали
Директор артиста Вячеслав Смородинов в четверг рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение Национального исследовательского медицинского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти.
По словам сына артиста Федора Краско, его отца госпитализировали из-за последствий прошлого инсульта. Актера прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Федор также рассказывал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом артист "мог говорить и все понимал".
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022-го он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России
, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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