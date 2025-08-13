https://ria.ru/20250813/krasko-2034967206.html

В Петербурге началось прощание с Иваном Краско

В Петербурге началось прощание с Иваном Краско

В Петербурге началось прощание с Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, началось в театре имени Комиссаржевской, где он служил

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, началось в театре имени Комиссаржевской, где он служил, передает корреспондент РИА Новости. Венки от телеведущего Андрея Малахова, Союза театральных деятелей, "Ленфильма" и других организаций установлены на сцене театра вместе с гробом артиста. Со сцены зачитали телеграммы, слова соболезнования прозвучали от министра культуры РФ Ольги Любимовой, Союза театральных деятелей, Союза писателей России, Большого драматического театра, театра комедии им. Акимова, Молодежного театра на Фонтанке, Балтийского дома, пришли попрощаться артисты и актеры, которые знали Ивана Краско. Директор театра имени Комиссаржевской Виктор Минков сказал на прощании, что казалось, что "дядя Ваня будет с нами вечно". "Иван Иванович более 50 лет отдал театральной сцене, долгая и светлая ему память", - сказал Минков. Свои соболезнования от имени правительства Петербурга принесла вице-губернатор города Наталья Чечина. "Иван Иванович Краско был не только талантливым актером, он был носителем ленинградских, петербургских традиций, щедро делился со зрителем своим талантом. Яркие образы Ивана Ивановича останутся навсегда в каждой ленинградской, российской семье. Навсегда запомним его как теплого, душевного человека, который шел по жизни с открытым сердцем и никогда не изменял своей профессии", - сказала она. Первый заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей Николай Буров отметил, что с уходом Ивана Краско актерский цех много потерял. "В детстве выросли с его голосом по ленинградскому радио. Иван Иванович был замечательным старшим товарищем для тех, кто только делал первые шаги в театрах", - сказал он. В телеграмме театра музыкальной комедии сказано, что персонажи Ивана Краско, его голос, его стиль оказались созвучны многим поколениям. "Он всегда оставался собой, такие артисты - фундамент театральной труппы. Примите искренние соболезнования", - отмечается в сообщении. Ранее в воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".

