Умер Иван Краско

Умер Иван Краско - РИА Новости, 09.08.2025

Умер Иван Краско

Умер народный артист Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков в... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T12:22:00+03:00

2025-08-09T12:22:00+03:00

2025-08-09T13:32:00+03:00

россия

иван краско

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Умер народный артист Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков в Telegram-канале."Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать", — написал он .Ржаненков назвал артиста любимым актером многих людей, голосом и лицом, с которым выросли целые поколения.В театре имени Комиссаржевской, где служил артист, позднее сообщили, что артист умер после тяжелой продолжительной болезни.В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что тот находится в реанимации.В августе 2021 года Краско попал в больницу с подозрением на микроинсульт. Последующие годы его несколько раз госпитализировали из-за последствий недуга.БиографияКраско снялся во многих фильма и сериалах, самые известны из которых:Также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".Награжден орденом Почета. Обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лауреат "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

