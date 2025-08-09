Умер Иван Краско
Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни
Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Умер народный артист Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков в Telegram-канале.
"Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать", — написал он .
Ржаненков назвал артиста любимым актером многих людей, голосом и лицом, с которым выросли целые поколения.
В театре имени Комиссаржевской, где служил артист, позднее сообщили, что артист умер после тяжелой продолжительной болезни.
© Свердловская киностудия (1981)Кадр из фильма "Сын полка"
© Свердловская киностудия (1981)
Кадр из фильма "Сын полка"
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что тот находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско попал в больницу с подозрением на микроинсульт. Последующие годы его несколько раз госпитализировали из-за последствий недуга.
© Киностудия им. М. Горького (1978)Кадр из фильма "Конец императора тайги"
© Киностудия им. М. Горького (1978)
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
Биография
Краско снялся во многих фильма и сериалах, самые известны из которых:
- "Эскадрон гусар летучих";
- "Сын полка";
- "Господин оформитель";
- "Принц и нищий";
- "Убойная сила";
- "Тарас Бульба".
Также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".
Награжден орденом Почета. Обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лауреат "Золотой Маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"