Источник назвал дату прощания с Иваном Краско

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, по предварительным данным, намечено на 13 августа, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. Депутат парламента Петербурга, друг Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста, который 23 сентября отметил бы 95-летний юбилей. "Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр (Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом. Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России, сыграл множество театральных ролей, снялся в нескольких десятках фильмов, в их числе "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и другие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, по предварительным данным, намечено на 13 августа, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста.
Депутат парламента Петербурга
, друг Краско Александр Ржаненков
в субботу сообщил о кончине артиста, который 23 сентября отметил бы 95-летний юбилей.
"Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр (Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом.
Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России
, сыграл множество театральных ролей, снялся в нескольких десятках фильмов, в их числе "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и другие.