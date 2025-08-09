https://ria.ru/20250809/krasko-2034366085.html

Источник назвал дату прощания с Иваном Краско

Источник назвал дату прощания с Иваном Краско - РИА Новости, 09.08.2025

Источник назвал дату прощания с Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, по предварительным данным, намечено на 13 августа, сообщил... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T20:41:00+03:00

2025-08-09T20:41:00+03:00

2025-08-09T21:56:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

иван краско

александр ржаненков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59766/92/597669244_0:303:1401:1091_1920x0_80_0_0_e2c66bb9027ab0632c97096daa2f5cc2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, по предварительным данным, намечено на 13 августа, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. Депутат парламента Петербурга, друг Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста, который 23 сентября отметил бы 95-летний юбилей. "Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр (Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом. Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России, сыграл множество театральных ролей, снялся в нескольких десятках фильмов, в их числе "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и другие.

https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, иван краско, александр ржаненков