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Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца - РИА Новости, 13.07.2023
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:39
2023-07-13T19:39
2023-07-13T20:16
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор. "Диагноз — последствия прошлого инсульта. Состояние сейчас — точно сказать не могу, поскольку его забрали в реанимацию без возможности посещения", — сказал он.По словам собеседника агентства, при поступлении в больницу состояние Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, а также наблюдались одышка и сильная слабость. При этом актер "мог говорить и все понимал". Ранее сегодня директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил РИА Новости, что Иван Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание на даче в Ленинградской области. В августе 2021 года актера госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре. В феврале 2022 года Краско проходил реабилитацию в медицинском учреждении, а в июле того же года его снова госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", сообщал Смородинов.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России. 23 сентября 2020 года он отметил 90-летие.
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иван краско, санкт-петербург
Культура, Иван Краско, Санкт-Петербург
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца
Сын Ивана Краско Федор назвал причиной попадания артиста в реанимацию последствие инсульта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор.
«
"Диагноз — последствия прошлого инсульта. Состояние сейчас — точно сказать не могу, поскольку его забрали в реанимацию без возможности посещения", — сказал он.
По словам собеседника агентства, при поступлении в больницу состояние Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, а также наблюдались одышка и сильная слабость. При этом актер "мог говорить и все понимал".
Ранее сегодня директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил РИА Новости, что Иван Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание на даче в Ленинградской области.
В августе 2021 года актера госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре. В феврале 2022 года Краско проходил реабилитацию в медицинском учреждении, а в июле того же года его снова госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", сообщал Смородинов.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России
. 23 сентября 2020 года он отметил 90-летие.
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