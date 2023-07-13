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Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца - РИА Новости, 13.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:39 13.07.2023 (обновлено: 20:16 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/krasko-1884070190.html
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца - РИА Новости, 13.07.2023
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:39
2023-07-13T20:16
культура
иван краско
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор. &quot;Диагноз — последствия прошлого инсульта. Состояние сейчас — точно сказать не могу, поскольку его забрали в реанимацию без возможности посещения&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, при поступлении в больницу состояние Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, а также наблюдались одышка и сильная слабость. При этом актер "мог говорить и все понимал". Ранее сегодня директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил РИА Новости, что Иван Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание на даче в Ленинградской области. В августе 2021 года актера госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре. В феврале 2022 года Краско проходил реабилитацию в медицинском учреждении, а в июле того же года его снова госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", сообщал Смородинов.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России. 23 сентября 2020 года он отметил 90-летие.
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иван краско, санкт-петербург
Культура, Иван Краско, Санкт-Петербург
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца

Сын Ивана Краско Федор назвал причиной попадания артиста в реанимацию последствие инсульта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИван Краско
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Иван Краско. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию из-за последствий инсульта, сообщил РИА Новости его сын Федор.
«

"Диагноз — последствия прошлого инсульта. Состояние сейчас — точно сказать не могу, поскольку его забрали в реанимацию без возможности посещения", — сказал он.

По словам собеседника агентства, при поступлении в больницу состояние Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, а также наблюдались одышка и сильная слабость. При этом актер "мог говорить и все понимал".
Ранее сегодня директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил РИА Новости, что Иван Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание на даче в Ленинградской области.
В августе 2021 года актера госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре. В феврале 2022 года Краско проходил реабилитацию в медицинском учреждении, а в июле того же года его снова госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", сообщал Смородинов.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России. 23 сентября 2020 года он отметил 90-летие.
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