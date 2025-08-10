https://ria.ru/20250810/krasko-2034433220.html

Актера Ивана Краско похоронят в Комарово

Актера Ивана Краско похоронят в Комарово - РИА Новости, 10.08.2025

Актера Ивана Краско похоронят в Комарово

Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T14:18:00+03:00

2025-08-10T14:18:00+03:00

2025-08-10T14:18:00+03:00

культура

россия

комарово

иван краско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_0:227:2699:1745_1920x0_80_0_0_c2638df079360af84a03f9104c85d8b1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско, сообщил РИА Новости младший сын актера Федор Краско. "Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать", - сказал собеседник агентства. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что прощание, скорее всего, состоится в среду, а причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале " Агент национальной безопасности", "Блокпост", "72 метра".

https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

россия

комарово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, комарово, иван краско