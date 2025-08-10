https://ria.ru/20250810/krasko-2034433220.html
Актера Ивана Краско похоронят в Комарово
Актера Ивана Краско похоронят в Комарово - РИА Новости, 10.08.2025
Актера Ивана Краско похоронят в Комарово
Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T14:18:00+03:00
2025-08-10T14:18:00+03:00
2025-08-10T14:18:00+03:00
культура
россия
комарово
иван краско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_0:227:2699:1745_1920x0_80_0_0_c2638df079360af84a03f9104c85d8b1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско, сообщил РИА Новости младший сын актера Федор Краско. "Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать", - сказал собеседник агентства. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что прощание, скорее всего, состоится в среду, а причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале " Агент национальной безопасности", "Блокпост", "72 метра".
https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html
россия
комарово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_319:0:2646:1745_1920x0_80_0_0_c8a1afb85341ad1a5d5f21ba24fbb3c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, комарово, иван краско
Культура, Россия, Комарово, Иван Краско
Актера Ивана Краско похоронят в Комарово
Актера Ивана Краско похоронят в Комарово, рядом с могилой сына
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско, сообщил РИА Новости младший сын актера Федор Краско.
«
"Похороны должны быть в Комарово
, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать", - сказал собеседник агентства.
Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни, пообещав отдельно уведомить о дате и месте прощания с артистом. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что прощание, скорее всего, состоится в среду, а причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско
– актер театра и кино, народный артист России
, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале " Агент национальной безопасности", "Блокпост", "72 метра".