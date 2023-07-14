https://ria.ru/20230714/akter-1884305710.html

Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации

Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации - РИА Новости, 14.07.2023

Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации

Актер Иван Краско, которого госпитализировали из-за последствий инсульта в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии, у него начались галлюцинации,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:32

2023-07-14T22:32

2023-07-14T22:32

культура

общество

иван краско

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер Иван Краско, которого госпитализировали из-за последствий инсульта в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии, у него начались галлюцинации, заявила РБК его помощница Дарья Пашкова."Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации", — сказала она.Девушка утверждает, что актер начал путать медиков со своей помощницей, называя их ее именем.Накануне Краско доставили в реанимацию. При поступлении в больницу состояние пациента было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость, сообщил его сын РИА Новости. Врачи провели ему экстренную операцию.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иван краско