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Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации
Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации - РИА Новости, 14.07.2023
Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации
Актер Иван Краско, которого госпитализировали из-за последствий инсульта в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии, у него начались галлюцинации,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:32
2023-07-14T22:32
2023-07-14T22:32
культура
общество
иван краско
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер Иван Краско, которого госпитализировали из-за последствий инсульта в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии, у него начались галлюцинации, заявила РБК его помощница Дарья Пашкова."Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации", — сказала она.Девушка утверждает, что актер начал путать медиков со своей помощницей, называя их ее именем.Накануне Краско доставили в реанимацию. При поступлении в больницу состояние пациента было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость, сообщил его сын РИА Новости. Врачи провели ему экстренную операцию.
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общество, иван краско
Культура, Общество, Иван Краско
Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации
РБК: помощница 92-летнего актера Краско Пашкова заявила, что у него начались галлюцинации