Стала известна причина смерти Ивана Краско
2025-08-09T20:46:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. "Онкология желудка", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Он добавил, что в силу преклонного возраста организм Краско устал бороться с заболеванием. Официальным комментарием по поводу причин смерти Краско агентство пока не располагает. Театр имени Комиссаржевской, где артист прослужил 60 лет, в субботу сообщал, что Краско умер после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания станет известно позднее. В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста.
"Онкология желудка", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Он добавил, что в силу преклонного возраста организм Краско устал бороться с заболеванием.
Официальным комментарием по поводу причин смерти Краско агентство пока не располагает. Театр имени Комиссаржевской, где артист прослужил 60 лет, в субботу сообщал, что Краско умер после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания станет известно позднее.
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России
, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".