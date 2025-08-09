https://ria.ru/20250809/krasko-2034366450.html

Стала известна причина смерти Ивана Краско

Стала известна причина смерти Ивана Краско - РИА Новости, 09.08.2025

Стала известна причина смерти Ивана Краско

Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T20:46:00+03:00

2025-08-09T20:46:00+03:00

2025-08-09T21:43:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

иван краско

александр ржаненков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034317843_0:359:2715:1886_1920x0_80_0_0_8b98f81a8b3f488b29c0c31a048cf786.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. "Онкология желудка", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Он добавил, что в силу преклонного возраста организм Краско устал бороться с заболеванием. Официальным комментарием по поводу причин смерти Краско агентство пока не располагает. Театр имени Комиссаржевской, где артист прослужил 60 лет, в субботу сообщал, что Краско умер после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания станет известно позднее. В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20250809/krasko-2034336933.html

https://ria.ru/20250809/krasko-2034366085.html

https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, иван краско, александр ржаненков