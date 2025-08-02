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Источник рассказал о причинах госпитализации Ивана Краско - РИА Новости, 02.08.2025
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17:29 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/gospitalizatsiya-2033011401.html
Источник рассказал о причинах госпитализации Ивана Краско
Источник рассказал о причинах госпитализации Ивана Краско - РИА Новости, 02.08.2025
Источник рассказал о причинах госпитализации Ивана Краско
Госпитализация народного артиста России Ивана Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, отчасти связана с возрастными изменениями, сообщил РИА... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:29:00+03:00
2025-08-02T17:29:00+03:00
россия
иван краско
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Госпитализация народного артиста России Ивана Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, отчасти связана с возрастными изменениями, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. Ранее в субботу директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. "Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации - ред.) в том числе", - сказал собеседник агентства. По его информации, Краско отказывается принимать пищу и "даже воду не всегда соглашается пить". Официальной информацией о состоянии здоровья артиста РИА Новости пока не располагает. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html
https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html
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россия, иван краско
Россия, Иван Краско
Источник рассказал о причинах госпитализации Ивана Краско

Госпитализация народного артиста России Краско связана с возрастными изменениями

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Госпитализация народного артиста России Ивана Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, отчасти связана с возрастными изменениями, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста.
Ранее в субботу директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
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"Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации - ред.) в том числе", - сказал собеседник агентства.
По его информации, Краско отказывается принимать пищу и "даже воду не всегда соглашается пить".
Официальной информацией о состоянии здоровья артиста РИА Новости пока не располагает.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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