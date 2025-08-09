Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
15:37 09.08.2025 (обновлено: 21:51 09.08.2025)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Депутат парламента Петербурга, друг Ивана Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста. Пресс-служба администрации губернатора города распространила его соболезнования в связи с кончиной Краско. "Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций. &lt;...&gt; Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью. Ивана Ивановича Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу", — приводятся в сообщении слова Беглова. Как отметил губернатор Петербурга, Краско служил в Театре имени Веры Комиссаржевской 60 лет, также он сыграл более 100 ролей в кино. Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Краско, добавив, что российская культура понесла большую утрату. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания с артистом станет известно позднее. В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России — полюбился зрителю, создав незабываемые образы персонажей в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и многих других.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Депутат парламента Петербурга, друг Ивана Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста. Пресс-служба администрации губернатора города распространила его соболезнования в связи с кончиной Краско.
Биография Ивана Краско
Вчера, 13:48
"Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций. <...> Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью. Ивана Ивановича Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу", — приводятся в сообщении слова Беглова.
Как отметил губернатор Петербурга, Краско служил в Театре имени Веры Комиссаржевской 60 лет, также он сыграл более 100 ролей в кино.
Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Краско, добавив, что российская культура понесла большую утрату.
© Свердловская киностудия (1981)Кадр из фильма "Сын полка"
Кадр из фильма "Сын полка"
Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания с артистом станет известно позднее.
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России — полюбился зрителю, создав незабываемые образы персонажей в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и многих других.
© Киностудия им. М. Горького (1978)Кадр из фильма "Конец императора тайги"
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
 
