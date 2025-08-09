https://ria.ru/20250809/krasko-2034336933.html

Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости

Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости - РИА Новости, 09.08.2025

Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости

Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T15:37:00+03:00

2025-08-09T15:37:00+03:00

2025-08-09T21:51:00+03:00

культура

санкт-петербург

россия

иван краско

александр беглов

александр ржаненков

театр

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fb2a5d86f8fc1dae7015c1f57eb08cf1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Депутат парламента Петербурга, друг Ивана Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста. Пресс-служба администрации губернатора города распространила его соболезнования в связи с кончиной Краско. "Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций. <...> Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью. Ивана Ивановича Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу", — приводятся в сообщении слова Беглова. Как отметил губернатор Петербурга, Краско служил в Театре имени Веры Комиссаржевской 60 лет, также он сыграл более 100 ролей в кино. Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Краско, добавив, что российская культура понесла большую утрату. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания с артистом станет известно позднее. В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России — полюбился зрителю, создав незабываемые образы персонажей в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и многих других.

https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, иван краско, александр беглов, александр ржаненков, театр, новости культуры