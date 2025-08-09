https://ria.ru/20250809/krasko-2034336933.html
Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости
Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости - РИА Новости, 09.08.2025
Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости
Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T15:37:00+03:00
2025-08-09T15:37:00+03:00
2025-08-09T21:51:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
иван краско
александр беглов
александр ржаненков
театр
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fb2a5d86f8fc1dae7015c1f57eb08cf1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Депутат парламента Петербурга, друг Ивана Краско Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста. Пресс-служба администрации губернатора города распространила его соболезнования в связи с кончиной Краско. "Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций. <...> Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью. Ивана Ивановича Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу", — приводятся в сообщении слова Беглова. Как отметил губернатор Петербурга, Краско служил в Театре имени Веры Комиссаржевской 60 лет, также он сыграл более 100 ролей в кино. Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Краско, добавив, что российская культура понесла большую утрату. Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания с артистом станет известно позднее. В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России — полюбился зрителю, создав незабываемые образы персонажей в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и многих других.
https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e171538c78bac7508f627d949d6919b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, иван краско, александр беглов, александр ржаненков, театр, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Иван Краско, Александр Беглов, Александр Ржаненков, Театр, Новости культуры
Беглов назвал Краско примером жизнелюбия и стойкости
Беглов назвал Краско примером жизнелюбия, стойкости и преданности искусству
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, был примером жизнелюбия и преданности искусству, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Депутат парламента Петербурга
, друг Ивана Краско
Александр Ржаненков в субботу сообщил о кончине артиста. Пресс-служба администрации губернатора города распространила его соболезнования в связи с кончиной Краско.
"Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций. <...> Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью. Ивана Ивановича Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу", — приводятся в сообщении слова Беглова
.
Как отметил губернатор Петербурга, Краско служил в Театре имени Веры Комиссаржевской 60 лет, также он сыграл более 100 ролей в кино.
Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Краско, добавив, что российская культура понесла большую утрату.
Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. О дате прощания с артистом станет известно позднее.
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023-го Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско — советский и российский актер театра и кино, народный артист России
— полюбился зрителю, создав незабываемые образы персонажей в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка" и многих других.